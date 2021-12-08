台中建商砸40億元購地 太原夜市面臨他遷

台中市豐邑機構昨天以近40億元買下太原路和台74線路口的6600坪土地，是台中今年最大單一交易面積，在其內佔地約5千坪的太原夜市也將隨著土地出售面臨他遷。據消息指出，豐邑機構因仍看好後市，將在明年底、後年初在當地推出住宅建案，每坪並上看40萬元，目前已著手企畫。

市府經濟發展局指出，太原夜市李姓負責人原先在東山路經營夜市多年，3年多前轉至當地營業，登記攤數178攤，與台中市最大夜市旱溪夜市的220攤相距不遠，也是台中市知名夜市之一。在土地賣出後，太原夜市若要他遷，須重新提出申請，並使用商業區或公共設施保留地，目前還未收到申請案。

據了解，依地主和太原夜市租約，土地售出兩個月後即終止租約，也等於太原夜市在土地售出兩個月後，業者就須他遷，但後續事宜還待夜市進一步與新地主洽商。

據建築界人士指出，豐邑機構會看上這塊地，原因在於基地大，且台74線匝道就在旁邊，交通方便，也是14單元內最後一塊基地完整的土地，明年會在交地後採複合式分期開發；因低容積設定，房價上看4字頭。

據指出，這塊地的地主為湯姓等6、7名地主持有，轉租給太原夜市租金約50萬元，洽好支付該土地融資的銀行利息，如今順利出手，等於養地成功。