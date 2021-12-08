快訊

印度空軍直升機墜毀 國防參謀長在機上生死未卜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中建商砸40億元購地 太原夜市面臨他遷

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市豐邑機構昨天以近40億元買下太原路和台74線路口的6600坪土地，是台中今年最大單一交易面積，在其內佔地約5千坪的太原夜市也將隨著土地出售面臨他遷。圖／取自臉書太原觀光夜市
台中市豐邑機構昨天以近40億元買下太原路和台74線路口的6600坪土地，是台中今年最大單一交易面積，在其內佔地約5千坪的太原夜市也將隨著土地出售面臨他遷。圖／取自臉書太原觀光夜市

台中市豐邑機構昨天以近40億元買下太原路和台74線路口的6600坪土地，是台中今年最大單一交易面積，在其內佔地約5千坪的太原夜市也將隨著土地出售面臨他遷。據消息指出，豐邑機構因仍看好後市，將在明年底、後年初在當地推出住宅建案，每坪並上看40萬元，目前已著手企畫。

市府經濟發展局指出，太原夜市李姓負責人原先在東山路經營夜市多年，3年多前轉至當地營業，登記攤數178攤，與台中市最大夜市旱溪夜市的220攤相距不遠，也是台中市知名夜市之一。在土地賣出後，太原夜市若要他遷，須重新提出申請，並使用商業區或公共設施保留地，目前還未收到申請案。

據了解，依地主和太原夜市租約，土地售出兩個月後即終止租約，也等於太原夜市在土地售出兩個月後，業者就須他遷，但後續事宜還待夜市進一步與新地主洽商。

據建築界人士指出，豐邑機構會看上這塊地，原因在於基地大，且台74線匝道就在旁邊，交通方便，也是14單元內最後一塊基地完整的土地，明年會在交地後採複合式分期開發；因低容積設定，房價上看4字頭。

據指出，這塊地的地主為湯姓等6、7名地主持有，轉租給太原夜市租金約50萬元，洽好支付該土地融資的銀行利息，如今順利出手，等於養地成功。

據房產業者分析，14單元重劃前每坪地價約8至16萬元，重劃後住宅區每坪介於32至46萬元，容積率上限250%；而該地為「唯一」商業區，容積上限可到360%，推算單價60萬元不算貴。且周邊12單元、北屯機廠都已經站穩3字頭，建商因此看好後市。

台中市太原夜市是知名夜市，藝人吳宗憲等人曾經到訪，但隨著豐邑機構昨天以近40億元買下土地，夜市也將隨著土地出售面臨他遷。圖／取自臉書太原觀光夜市
台中市太原夜市是知名夜市，藝人吳宗憲等人曾經到訪，但隨著豐邑機構昨天以近40億元買下土地，夜市也將隨著土地出售面臨他遷。圖／取自臉書太原觀光夜市

夜市 建商

延伸閱讀

獨／房價漲飛天 趙庭看預售屋差3天漲4百萬

東區都更案「耑序」公開 每坪開230~250萬挑戰新高

執行署年終拍賣2億多 黑「瑪莎拉蒂」188萬賣出

台商脫手大陸廠房 會計師建議關鍵時機

相關新聞

多為年輕人！台南熬夜排隊買房奇景 仁德開價3字頭

台南市出現熬夜排隊買房景象，仁德區新建案今天上午10點開放銷售，但半夜就有20、30位民眾在東區接待中心熬夜排隊，警方連...

透風還是透光？宣稱衛浴戶戶開窗廣告不實公平會開罰

仁發建築開發股份有限公司銷售「仁發兩廳院」建案，提供資料供相關媒體報導該建案「戶戶衛浴皆開窗」、「全部衛浴皆開窗」，但公...

台南上百人漏夜排隊搶房！市府：目前簽36張紅單 成交數不多

台南市昨晚出現民眾熬夜排隊搶房，截至今天上午有逾百民眾擠在東區接待中心前，引發熱議，市府今派員前往稽查指出，尚無違反紅單...

預售屋市場全年有望站上兆元！新竹「星都匯」奪熱銷王

房市景氣大好，據實價揭露，今年預售屋已揭露逾6萬件，總銷售金額達7,999億元，全年有機站上兆元的總銷售金額！其中，第一...

台中今年推案金額3,334億創新高 展望明年一個「穩」字

無畏新冠疫情干擾，台中房市買氣不斷升溫，房價也水漲船高；台中市不動產開發公會今(8)日發布最新統計，今年大台中房市總推案...

卡位國旅潮？金馬獎酒商4.9億買台北飯店 專家曝優勢

疫情讓觀光客銳減，飯店業者慘兮兮，不過近兩年有不少投資者順勢買進整棟飯店，據實價登錄，北市中山區「台北綠蒂大飯店」，飯店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。