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東區都更案「耑序」公開 每坪開230~250萬挑戰新高

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
圖／業者提供
圖／業者提供

台北精華地段素地稀缺，東區都更案出籠、更不乏高價豪宅產品，整合近10年的大陸建設「共和大廈案」近期公開，案名「耑序」，個案擁敦化南路一段燙金門牌，每坪開價230~250萬元，挑戰區域都更豪宅新高。

業者表示，近期東區商圈住宅交易，大多是屋齡20、30年起跳的住宅大樓，其中屋齡超過40年的一品大廈，每坪成交價仍站穩100萬元，仁愛路圓環周邊屋齡30、40年的老名宅實價也站穩百萬元，顯見該區高價住宅需求強勁。

「共和大廈」早期為華航機師宿舍，也是北市早期豪廈，建築設計放入飛機造型元素，屋齡近60年、9層樓華廈、基地面積約706坪，土地使用分區為第四種住宅區，大陸建設預計興建地上20層、地下4層，84、92坪豪宅建案。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛指出，以區域現況來看，即便是屋齡30年以上老名宅也需要等待釋出才有機會接手買進，主要是因為該區段開發早，已沒有大面積素地可直接興建、建商難推新案，未來都更、危老將成趨勢。

他表示，近幾年資金浪潮未退、仍處史上房貸最低利率階段，不論是自住或是置產買氣，都在疫情解封後陸續出籠，尤其是具地段優勢、建商品牌特色的新案，更是買家首選標的，雖然都更危老整合花費時間相對長，但只要有新案釋出，買氣不會是問題。

敦化南、北商圈指標豪宅新案輩出，其中「敦南御所」為中興電工首次推出的都更案，於去年9月興建完成，頂樓樓中樓戶每坪成交價達225.7萬元，刷新區域成交單價新高。

富邦建設則鎖定敦化南路一段、市民大道四段口推出「富邦藝樹」，主力81-83坪、每坪開價220-230萬元，進場短短三個多月餘戶僅剩個位數；另外，上市建商皇翔建設也砸130億元買下敦南SOGO，未來計畫透過都更重建方式打成頂級建案。

都更 豪宅

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