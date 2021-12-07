不畏疫情衝擊 台中萬楓酒店駐台3週年業績逆勢成長

產業景氣復甦，加上國旅市場回溫，今年開業滿三週年的萬豪國際集團（Marriott International）旗下台中萬楓酒店業績逆勢成長，10、11月連續兩月住房率超過九成，創下酒店開業以來的新高，極具指標意義。

台中萬楓酒店新任總經理丹尼爾（Daniel Roland Meier）表示，目前住房旅客以商務客為主，比重約占七成，主要包括中部科學園區、台中工業區等進駐廠商客戶及外籍工程師，另外三成為國旅客。

台中萬楓酒店於2018年進軍台灣，過去三年來屢獲佳績，2020年獲選為「台北．台中米其林指南2020」推薦住宿黑1房榮譽，以及2021年獲台中市政府表揚優良企業。

台中萬楓酒店董事長洪乙彥指出，酒店從選地到整合花了8年時間，這塊地位於台中工業區、中部科學園區、水湳智慧城及新市政中心的正中央，距離中山高中港交流道不遠，又緊鄰74號快速道路匝道出口，地理條件優越。

而看好台中的商務差旅市場，洪乙彥選擇了萬豪旗下的經典精選服務品牌-萬楓。歷時二年的籌備，全台首家萬楓酒店於2018年成功進軍台灣，插旗台中。

洪乙彥沿用其建設公司背景，對接萬豪國際集團酒店籌設標準，精心打造131間客房，標榜溫暖的大地色系，全棟客房皆採用MML瑪摩麗磁木紋磚鋪設，一路從門口鋪設到浴室，讓房間整體視覺更加寬敞。

房間的燈光及色調也經過專業設計團隊精心搭配，為旅客營造出溫暖、舒適的氛圍。

酒店大廳布局更是創新，集前台、商務、社交、網路等多功能於一體，流暢的動線設計規劃，為賓客帶來高效的商旅體驗，被視為中台灣商務酒店的指標。

丹尼爾說，台中萬楓酒店提供全天候開放餐廳，The Dining Room楓橋餐廳以開放式廚房概念為設計，提供豐富多樣的自助式早餐，以及特色國際與亞洲料理午晚餐單點菜單。

2021年，台中萬楓酒店成為全台第一間有「星巴克咖啡服務自助吧」進駐的酒店，每天提供新鮮濃縮烘焙咖啡豆所製成的飲品，24小時供酒店商務客與休閒旅客購買，及品嚐高質量的「星」級咖啡。

丹尼爾先後任職於瑞士莫凡彼飯店、泰國普吉島斯萊特飯店、泰國曼谷夢幻酒店、中國柳州麗笙酒店、泰國普吉島普爾曼阿卡迪亞尼頓海灘度假村飯店、塞席爾凱賓斯基度假村飯店。

2017年正式加入萬豪酒店集團旗下豪華精選酒店品牌－三亞海棠灣禦海棠豪華精選度假酒店。20多年的酒店管理資歷，服務過休閒、奢華渡假及城市商務等不同型態酒店，在不同部門有豐富的歷練。

洪乙彥指出，丹尼爾就任後，面臨疫情最嚴峻時期，他帶領團隊穩定局面，快速調整營運策略，提供每位員工超過70小時的線上培訓計畫，並秉持「擁抱變化」的理念，傾聽各層級員工建議，快速修正未來三至五個月的計畫，提高團隊內聚力。

丹尼爾表示，近期因國旅需求逐漸復甦，加上振興五倍券的刺激，以及業主全力支持，台中萬楓酒店在10、11月創下開業三年來的佳績。

展望未來，台中萬楓酒店已於9月推出新菜單，結合在地食材，向饕客們展示中、西合併的獨特美味料理。