六都10大熱門房市火車站！汐止前景佳 高雄這裡買氣夯

永慶房屋據實價登錄統計，六都熱門火車站房市區前十大排行，高雄市及新北市各有三個車站入榜，其中，高雄市入榜的三個車站皆集中在北高雄，分別為內惟站、新左營站及美術館站；而新北市上榜名單則包含汐止區的汐科站、汐止站以及三鐵共構的板橋站。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，一般大眾僅聯想到捷運對房市的影響，但其實台鐵在日常的交通需求中也扮演著相當重要的角色，主要是台鐵比高鐵票價實惠，且除了雙北都會區及高雄外，其他地區的捷運路網都尚在起步階段，不少地區的軌道運輸仍依賴台鐵；台鐵的許多車站都設於人口眾多、發展成熟的市區，所服務的民眾也相對廣泛。

高雄市上榜的三個火車站皆集中在北高雄地區，其中，美術館周邊的物件更是搶手，位於美術館南北兩側的內惟站及美術館站近一年的交易量分別達561件及326件，交易熱度可見一斑。

陳金萍指出，內惟站及美術館站周邊的生活圈以馬卡道路作為分界，東側的美術館特區是高雄市指標性的豪宅聚落，區域內街道規劃整齊，保留寬敞的行人空間以及開闊的建築棟距，不僅坐擁美術館園區41公頃的綠地景觀，同時也具備中山國小、七賢國中的優質學區，包括「高雄HH」、「皇苑國際館」等建案都是高雄市的指標豪宅。

而在馬卡道路的另一側則是內惟生活圈，作為較早發展的區域，內惟生活圈雖然市容較為老舊，但住宅價格更加親民、區域機能也相當成熟，其中，大多數的商家集中在九如四路，包括餐飲、超商、藥妝及生活日用品等，採買上，除了連鎖量販店外，還有內惟市場、內惟夜市可供選擇，相當方便。

新北汐止區也很熱門，汐科火車站及汐止火車站近一年的交易量分別高達503件及384件，主要是汐止緊鄰台北市南港區及內湖區，但住宅平均單價目前在三字頭，更為親民，加上有通勤需求的民眾大多搭乘台鐵往返南港地區，也帶動了汐科火車站及汐止火車站周遭的住宅買氣。

陳金萍表示，汐止房市前景相當有潛力，在台北市東區門戶計畫以及捷運民生汐止線的議題下，多項重大建設及投資進駐南港，新的辦公商圈已逐漸成形，甚至被看好成為下一個信義計畫區，佔據區位優勢的汐止區也被認為是最主要的受惠者之一