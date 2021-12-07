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凱撒衛蕭俊祥：明年推新品牌高階產品 攻預售屋新建案

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

凱撒衛浴（1817）今（7）日舉行線上法說，董事長蕭俊祥表示，2018年公司開始搶攻新建案、公共工程市場，現階段市占率約一成，為積極擴大市占，現已研發新品牌系列產品，認為明後年營運效益將有明顯呈現。

凱撒衛第3季因越南當地疫情再起，影響當地營運，以致公司單季營收5.05億元、年減18%，稅後純益為0.48億元、年減32.3%，每股稅後純益達0.67元，低於去年同期0.99元。

累計凱撒衛今年前三季稅後純益達1.57億元，略優於去年同期，每股稅後純益達2.19元；蕭俊祥指出，雖然公司單季營運因越南當地疫情干擾，影響營運，不過因台灣跟越南進或採美元計價，在匯兌收益，加上部分產品委由代工廠生產、成本受到管控，推升今年前三季毛利率達34.4%，較去年同期增加三個百分點，獲利甚至略優於去年同期。

展望第4季，蕭俊祥表示，由於越南已經幾乎全面復工，公司將持續衝刺單季營運。

展望明年，蕭俊祥強調，凱撒衛浴已啟動品牌再造計劃，今年產品定位更是以「時尚簡約」為產品特色，並淘汰七成舊產品，目標2022年將「時尚簡約」完全融入凱撒品牌、產品中，目標銷售市場將鎖定新建案，要以「價值」取代「價格」，擴大品牌市占率。

越南 疫情

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