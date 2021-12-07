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達方11月營收 改寫11年來新高

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

達方（8163）受惠缺料緩解、越南復工，電動自行車（ebike）出貨順暢，加上鍵盤需求轉強，推升11月營收衝上26.98億元，月增16%，為2010年6月以來新高。

達方旗下電動自行車組裝廠世同越南廠受疫情影響，出貨受阻，影響第3季營收表現，達方董事長董事長蘇開建看好，本季來自鍵盤及綠能事業需求回溫，整體營運及毛利率有望優於第3季，外界預期，本季淡季不淡。

達方11月營收年增26.67%，累計今年前11月營收255.18億元，年增26.3%。法人估計，依10、11月營收表現，本季營收有望逼近今年第2季高檔水準，追平近11年來單季新高。達方7日股價收49.65元，上漲0.45元，外資法人反手買超792張。

蘇開建表示，受惠疫情帶動自行車需求強勁，目前接單已到明年，看好明年綠能事業營收比重將由今年33%，明年將拉高至40%，有助於優化獲利組合。

另一方面，疫情帶來居家辦公、線上教育對NB的需求不減，在商用需求回溫下，背光鍵盤比重拉升，明年整體營運將優於今年，年增上看兩位數。

達方為全球前三大鍵盤廠，因應客戶訂單需求，目前除了中國產能之外，也轉赴越南投資，預計最快明年第3季過後投產，外界解讀，在美中貿易戰下，相關筆電／PC供應鏈加速分散布局，降低風險。

目前達方鍵盤生產基地以重慶及中國蘇州為主，鍵盤等IT產品營收占比約五成，是主要獲利來源之一，其他包括綠能產品33%，其他為被動元件MLCC 16%等。

儘管外界對於明年筆電市場前景仍有疑慮，不過，達方表示，目前看客戶訂單能見度仍不錯，今年因為筆電以教育市場Chromebook機種為主，平均單價下滑，原本背光鍵盤占筆電比重也由40%下滑至17%，致影響毛利率，不過，明年商用機種需求轉強，且背光鍵盤占比也拉高，預期有助於毛利率提升。達方強調，鍵盤業務力求獲利精實，不追求營收成長。

達方今年第3季稅後純益3.04億元，每股純益1.08元，累計今年前三季稅後純益8.15億元，年增29%，每股純益2.91元。法人預期，依達方今年前三季獲利表現，達方今年全年每股純益（EPS）上看4元，為三年來最佳。

達方 營收 鍵盤

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