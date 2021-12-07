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萬海斥資21.58億元 買進2艘1774TEU船

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

萬海（2615）11月董事會授權董事長進行2手船舶的買船計畫，今天公告正式買進2艘1774TEU(20呎櫃)的船，折算台幣約21.58億元。

萬海在11月董事會就公告，授權董事長買進二手船舶加入營運，總價不超過2億美元，折算台幣約55.4億，考量到市場需求，火速在市場上買進2手船舶，立即投入船隊，強化集團營運布局。

萬海今天公告，跟兩家不同的業者各買進1艘，載重噸數為1,774Teu貨櫃船，交易總金額為美金3900萬元，折算台幣10.79億元，這艘跟Bremen Trader Shipping Limited買進。

另一艘則是跟Sinou Shipping Pte., Ltd.購買，也是1,774Teu貨櫃輪，交易總金額為3900萬美元，折算台幣約10.79億元。

萬海

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