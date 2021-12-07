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緯穎2022年客戶展望非常好 但仍面臨缺料問題

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

緯穎（6669）副董事長既執行長洪麗甯今（7）日表示，2022年客戶給的展望還是非常好，主要是受到疫情的帶動，加上許多新科技與新應用都出來了，都推動需求增長，不過，展望仍然無法脫離缺料，目前最樂觀預估，缺料問題要到2022年下半年才會舒緩。

針對2021年第4季展望，洪麗甯說，比第3季好，11月業績還不錯，主要就是有料就趕快出貨，目前仍預估缺料缺到2022年下半年，屆時新產能才會開出來，預估明年第2季的缺料狀況會舒緩一點點，但是無法反映在明年第2季，應該是延後反應，目前最缺的還是小料，例如電源IC等。

對於企業專網的商機？她說，大家都在努力試試看，現在政府給我們實驗執照，由我們的工廠自己先做，自己先做實驗，政府在你拿到執照後，也會看你有沒有在進行，目前給的執照，是可以在自己的場域來做。

在產能方面，她說，馬來西亞新廠已經破土，按計劃進行。該公司規劃的馬來西亞自有後端組裝廠預計2022年底完工、2023年啟用。

至於台灣廠的產能方面，她說，同集團的啟碁南科新廠，2022年第3季、第4季蓋好，屆時，規劃向啟碁進一步承租或購入其餘南科兩層樓廠辦。另外，持續將 SMT 業務集中在南科廠與墨西哥廠。

對於兩岸問題，是否讓台商很難生存？她說，我的客戶比較不在中國大陸，沒有受太大影響，緯穎的產能在墨西哥與台灣，因此，中國大陸方面對緯穎沒有太大影響。

至於台灣是否缺電？她說，無法回答，尚未感受到，尤其緯穎不是耗電特別大的產業。

馬來西亞 啟碁

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