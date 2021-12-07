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全宇生技-KY 11月營收2.21億 年增12.74%

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

專業微生物複合肥料製造商全宇生技-KY（4148）今（7）日公告11月合併營收2.21億元，年增率12.74%。公司今年前11月累計營收19.79億元，年增率37.01%。

全宇表示，目前馬來西亞各大種植園2022年上半年標案仍在進行中，以標案結構來看，在國際油棕價格持續高檔及原料價格偏高的情況下，種植園對於複合肥的施用意願和去年相較有向上攀升，價格亦有調漲，預計在12月中下旬可大致得知標案結果。

全宇生技控股是2010年3月26日註冊於英屬開曼群島，是一家微生物應用公司，目前主要運用於農業及產業廢棄物循環，集合了生物科技、綠色農業、循環經濟、環保概念及南向先驅之五大核心優勢的企業，公司主要營運地在馬來西亞，主要產品為微生物生化複合肥料，並供給當地大型棕櫚樹種植企業。

全宇目前銷售市場擴及馬來西亞本地、菲律賓、印尼、越南與台灣等東南亞地區，也是首家在馬來西亞採用有益微生物加入肥料之企業，近年更開發出防治有效抗病蟲害之生物複合肥料產品，並逐步規劃拓展海外戰略性生產基地。

馬來西亞 生技

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