航空貨運進出口持續熱絡 桃機三招優化進出口作業效率

桃園機場航空貨運進出口持續熱絡，至今年10月已達232.2萬公噸，較去年同期成長23.3%；預估全年總貨量也上看280萬公噸，較去年成長20%。機場公司持續觀察市場運作並協助航空貨物集散站業者優化作業效率，維持航空貨運成長動能。

機場公司指出，受疫情影響全球製造業供應斷鏈及海運船塞港、貨缺櫃等因素，轉而帶動航空貨運需求熱絡。桃園機場航空貨運量成長率自2020年7月起已連續15個月呈現2位數成長，今年10月進入穩定成長高原期，每月處理貨量達24萬噸。另一方面，年底耶誕假期至農曆新年本就是年度消費旺季，加上3C電子產品出貨刺激需求等因素拉升，全年總貨量上看280萬公噸，預期進出口持續暢旺至明年第一季。

航空貨物集散站為貨物進出口必經關口，機場公司配合交通部民用航空局持續觀察市場供需及業者作業能量，主動調度機場空側停機坪增加貨物裝卸空間，並積極協調集散站與物流業者投入資源優化理貨作業，也搭配航空警察局疏導貨運區物流車輛進出機場交通秩序，確保園區貨物順利通關，及時送達。

機場公司表示，因應航空貨運強勁需求及永儲公司宣布今年底終止營運，機場公司今年上半年即已預先規劃，評估永儲處理貨物約占桃園機場貨量7%，停業後貨物將移轉至華儲、榮儲、遠雄貨物集散站，業者均以增補人力、增購機具、調整作業配置及改善管理作為提前因應貨物移轉進倉處理量能。機場公司也積極與民航局、三家集散站業者、航警局、關務署台北關等單位研商後續貨量移轉因應措施。其中華儲今年已新增5,645平方公尺的多功能進口倉投入營運；遠雄正進行自由港區與貨運站二期興建，適時提供旺季貨物集散站作業空間，降低永儲停業衝擊。

在機坪調度方面，桃園機場現有37個客運停機位，每週可消化1,900班客機與客機載貨航班，高於目前每週1,600班需求。此外20座貨運停機位每週可消化近900班貨機，也大於現有每週700班貨機需求，足以因應旺季貨物運輸需求調度；未來若客運載貨航班數量再持續成長，機場公司也將彈性調度停機位因應。