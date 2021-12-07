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A3雙捷站推日系精品宅 千萬買兩房吸買氣

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
海研建築總經理賴建程(左)與台灣松下營造董事長田中一彥(右)。圖／業者提供
海研建築總經理賴建程(左)與台灣松下營造董事長田中一彥(右)。圖／業者提供

由海悅國際（2348）、科達機構投資的「海研建築」推出的第二發預售新案「海研A3光點」今（7）日舉辦「台日友好．跨國手合作」營造簽約儀式記者會，宣布與日商台灣松下營造合作，聯手打造日系精品宅。

科達建築董事長、海研建築總經理賴建程表示，海研A3光點位於A3機捷、環狀線新北產業園區站的雙捷交會點，訴求「親民5字頭房價、總價約千萬元買兩房」，吸引雙北首購、首換、小資通勤族、白領置產等客層，每周來人量將近百組，8周來住宅產品已售6成。

「海研A3光點」基地位新北大道三段、新知八路口，總銷約16億元，可售戶數123戶，包含住宅101戶、一般零售18戶、店面4戶，規劃地上15層、地下4層，設計15~31坪、1~3房格局，訴求5字頭房價、總價約千萬元買兩房。

賴建程表示，「海研A3光點」熱銷，除品牌、雙捷A級地段，銷售關鍵仍是親民總價帶。

他說，目前雙北市共131個捷運站，只有19站雙捷運交匯，且僅有6站為一站到台北車站，每站新成屋、建案房價每坪皆破百萬元以上，只有A3站還有5字頭房價，相對新北新莊、板橋、三重、新店等區域重劃區指標案6~7字頭房價，個案具備親民總價帶優勢。

賴建程分析， 後疫情原物料通膨，反映近期房價推升，但自住買盤強勁，加上消費者憂心愈來愈買不到房，因此下半年各大重劃區建案、新成屋交易皆繳亮眼成績，預料明年房市持續走揚。

他說，近年也觀察到日系營造團隊為消費者心中的首選，因此決定與台灣松下營造簽約合作。

台灣松下營造董事長田中一彥出席簽約儀式表示，在台灣拓展的同時，確實感受到台北居大不易，海研建築幫助年輕人買房成家，在雙北規劃符合自住首購、換屋需求的產品，與松下營造傳達的品牌精神不謀而合，將秉持最嚴謹標準，用心為自住客打造舒適安全的家。

台灣松下 房價

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