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穩物價 台糖：民生用商品明年元宵前不漲

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

台糖公司關心民生，今年11月蜜鄰便利超市率先推出「平價專區」，提供多項平價商品予民眾選購。今（7）日台糖宣布，為使民眾安心過新年元旦及農曆年，平價專區將延續至明年元宵節，而且所有台糖民生用商品也不會調價，意即明年2月15日前，民眾都可以至台糖蜜鄰超市採購到平價或實用的民生用品。

台糖長年配合政府穩定物價政策，儘管原料成本上揚，沙拉油、砂糖及肉品等民生用品零售價也未曾調漲，3公升小包裝沙拉油維持每瓶169元，小包裝砂糖則是每公斤36元不變，並屢在市場物價波動之際，推出「平價專區」提供國人物美價廉的好選擇。

台糖指出，今年11月12日旗下20家蜜鄰便利超市即率市場之先，於各商店入口顯眼處設置「平價專區」，提供多樣平價的民生用品供民眾選購，而這項服務已確定會持續至明年2月15日元宵節當天，並會隨季節調整部分品項，以滿足民眾民生採購的需求。

此外明年元宵節前，台糖所有民生商品包含罐頭、沖調飲品、水餃、包子、火鍋餃、咖啡、捲心酥，以及小包裝冷凍豬肉等年節圍爐常備應景商品皆不會調漲，陪伴民眾過好年。

安心豚豬肉方面，無論是提供給機關學校即團膳的大包裝生鮮豬肉，以及民生用小包裝肉品及肉酥、貢丸或香腸等加工肉製品，其建議末端價格均維持不變，就連台糖的生技保健商品亦會維持原價至明年元宵節。

台糖 元宵節 物價

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