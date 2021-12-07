航空貨運再創新天價 趕歐美節慶前急單、包機占滿艙位

航空貨運最近運價再創新高，遠東-北美1公斤牌價600元，12月沒有加到700元以上，沒有貨攬敢收貨，航空貨運再度出現價量齊揚。而且這波商機不只是到12月聖誕節結束，因為價格太高，原本排著等上機的貨全都延後，趕歐美年節的急單、包機把艙位全部占滿，業界推估兩大因素加持下，航空貨運到上半年為止都不會出現低價。

而且明年空運市場也不會好轉，全球擔心疫情，據了解，中國明年元月又將推出新政策，中國民航局公告，預計2022年1月1日禁止「客改貨」，貨艙可以載貨，但客艙則是有新的限制規定推出，恐進一步縮限亞洲區域航空運能供給，運價將進一步上揚。

航空貨運最近出現第一大變化，海運塞港蝴蝶效應不斷外擴，讓許多節前要到的物資，不惜成本改走空運，讓市場結構全面改變，最近有人花大錢包機，有人用高價急單搶艙位，目前市場急單是滿天飛，大部份的運能全部被歐、美節慶前的商品占滿。

業界傳出來，目前1架777貨機，載重約90噸，租金230萬美元，包機換算下來1公斤約27美元，折算台幣約756元，非包機的牌價1公斤約600元，然而航空貨攬業者也不諱言的指出，這個價格根本上不了飛機，如果不走急單，很難卡到艙位，急單價是700元起跳。

疫情當時遠東-北美運價最高也只喊到1公斤550元，今年第3季平均貨運的運價約在台幣400元區間，11月已經突破550元，12月牌價在600元，急單已經走到700元以上，推估12月的平均單價會再寫新高。

隨著運價不斷飆漲，法人持續看好華航（2610）、長榮航（2618）的獲利表現；其中法人報告認航有21架純貨機，看好第4季單季會比第3季還出色，單季EPS上看 0.83 元，不過，近日也有法人認為，隨著航空貨運價格比預期還好，第4季的數字會比預估還好。

另外，長榮航空的機型相對省油，航空貨運價格高漲，長榮航很幸運11月及12月分別各交一架新貨機，777F貨機將達8架，高含金量北美線會飛好、飛滿，推升明年營收、獲利動能；法人推估，第4季單季稅後EPS 0.37 元，但還未推估運價衝上700元，再加上新貨機加入效益，所以獲利預估還會上修。