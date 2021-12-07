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房市女力當家！台中建商推出「貼心設計」拉攏女性

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
建商以整體色調、家飾搭配營造空間氛圍等較軟性方式，展示更多生活感。業者提供
建商以整體色調、家飾搭配營造空間氛圍等較軟性方式，展示更多生活感。業者提供

隨著經濟能力的改變，女性置產的比例也不斷提高，如何抓住女性顧客的心，成為建商推案的賣點，包括產品外觀、公設及銷售規劃上，都不斷貼近女性需求。業者坦言，房市女力當家，實力不容小覷。

根據財政部統計，109房屋稅繳稅資料，女性房屋持有戶數491萬7,935戶，相較101的4,02萬7,615戶，成長約22%，女性房屋的持有率也連年提升來到44.5%，其中已開徵戶數中，年齡層越高男女比越平均。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔表示，由於近年獨身主義盛行加上經濟獨立，女性自住、置產比例提高，在選屋邏輯上，除了傳統的地段、生活圈外，交通是否便利、門禁與24小時管理等安全要素也是考量主因，在產品種類上，女性似乎比男性更偏愛大樓產品。

此外，根據住商不動產調查數據顯示，在購屋選擇上，約52.4%的女性會選擇購買大樓，而其中捷運宅是較受青睞的類型，除了移動方便、快捷，因為減少了中間轉乘的問題，除了節省步行或另外找交通工具的時間，出站即到家的特色，也讓燈火通明的捷運站在安全上提供一定保障。

近年建商在產品外觀、公設及銷售規劃上也不斷貼近女性需求，除了贈送家電，在女性較在意的廚房與臥室空間上，標配中島、打造獨立更衣或化妝間等硬體設施；在公設上有更多規劃外，也傾向以整體色調、家飾搭配營造空間氛圍等較軟性方式，展示更多生活感。

「冠德文心綻」是台中第一座捷運共構宅，也是第一個連同捷運站納入設計規劃思考的共構宅，因為和捷運出口相連不相通，出入方便性及安全性兼顧，雨天甚至不用打傘。

除了交通優勢，公設也豐富實用，如可邀請朋友聚會的媽媽教室、提供大量藏書的閱讀室等，甚至有共構宅中少見的室內游泳池等多元公設，讓忙碌的現代人不用出門也能在家放鬆身心體現飯店式生活的概念。

在銷售服務上，冠德貼心請來專業設計師打造多間實品屋，其中以柔軟的淺粉色系為基底，搭配同色調家具，為都市白領設計的空間，頗受女性顧客喜愛。

「冠德文心綻」全案規劃2至4房，主力坪數為30至52坪，總戶數共200戶，配備方面，衛浴使用TOTO免治馬桶蓋、PANASONIC暖風機等，戶戶並標配YKK氣密窗與頂級豪宅專用敵銳玄關門。

另外，公設電梯更全面安裝「福機裝深紫外線除菌系統」，全天候殺菌，15樓以下中低樓層每坪開價46萬至56萬元，高樓層價格更高，每坪開價推估60萬元以上。

看好女性市場，位於太平的「陞霖執美」，則標配伊萊克斯洗碗機，並且5樓以下贈精裝修，除了主臥設有大空間的衣櫃，還有頂樓公設收納櫃，產品規劃24至36坪、2至3房。

「睿鍇馥築」則是每戶都標配開放式中島廚房，建物規劃地上12層、地下2層，有154戶、6戶店面，坪數23至36坪，公設比31.9%，受海線購屋族青睞。

捷運宅出站即到家，燈火通明的捷運站在安全上也提供一定保障。記者宋健生/攝影
捷運宅出站即到家，燈火通明的捷運站在安全上也提供一定保障。記者宋健生/攝影

房屋稅開徵概況。資料來源：財政資訊中心
房屋稅開徵概況。資料來源：財政資訊中心

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