六都10大熱門房市火車站 汐止兩個都入榜

永慶房屋統計六都熱門火車站房市區，交易量前十名，高雄市及新北市各有三個車站入榜，高雄市為內惟站、新左營站及美術館站。新北市上榜名單包含汐止區的汐科站、汐止站，以及三鐵共構板橋站。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，談到大眾運輸對於房市的影響時，大多數人都會聯想到捷運建設，但目前除了雙北都會區及高雄外，其他地區的捷運路網都尚在起步階段，不少地區的軌道運輸仍依賴台鐵。

由於台鐵車站多設於人口眾多、發展成熟的市區，所服務的民眾也相對廣泛，因此仍是許多民眾日常生活中相當倚重的大眾運輸系統。

根據永慶房屋統計實價資料，高雄市上榜的三個火車站皆集中在北高雄地區，其中，美術館周邊的物件更是搶手，位於美術館南北兩側的內惟站及美術館站近一年的交易量分別達561件及326件，交易熱度可見一斑。

陳金萍說明，內惟站及美術館站周邊的生活圈以馬卡道路作為分界，東側的美術館特區是高雄市指標性的豪宅聚落，區域內街道規劃整齊，坐擁美術館園區41公頃的綠地景觀，同時也具備中山國小、七賢國中的優質學區。

在馬卡道路的另一側則是內惟生活圈，為較早發展的區域，雖然市容較為老舊，但住宅價格親民、機能也相當成熟，生活相當方便。

除了高雄的美術館生活圈外，新北市汐止區也是名單中的熱門交易區域，汐科火車站及汐止火車站近一年的交易量分別高達503件及384件。

陳金萍表示，汐止3字頭的住宅平均單價，吸引了許多在南港、內湖就業人口在汐止購屋置產。在交通機能上，捷運路網尚未延伸至汐止地區，因此有通勤需求的民眾大多搭乘台鐵往返南港地區，也帶動了汐科火車站及汐止火車站周遭的住宅買氣。

陳金萍表示，在台北市東區門戶計畫以及捷運民生汐止線的議題下，汐止房市相當有潛力，隨著東區門戶計畫的發展，多項重大建設及投資進駐南港，新的辦公商圈已逐漸成形，甚至被看好成為下一個信義計畫區，具區位優勢的汐止區也被認為是最主要的受惠者之一。

另一方面，民生汐止線通車後，將銜接捷運文湖線，有望吸引更多內湖科學園區的就業族群至汐止購屋，汐科火車站作為未來民生汐止線與台鐵的轉乘車站，同時連結汐止、南港、內湖三個地區，未來轉乘效將有望對周遭房市增添柴火。