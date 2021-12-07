台中下一個七期！水湳中央公園第一排「坐8望9攻百萬」

占地約67公頃的台中水湳中央公園啟用屆滿一週年，周邊土地交易也歡度週年慶創新高價！由土地及營造成本推估，未來經貿園區文商段公園第一排新案，開價不排除「坐8望9攻百萬」，撼動七期長期以來的豪宅一哥地位。

台灣房屋集團趨勢中心根據實價登錄資料，統計水湳經貿園區的土地交易狀況，今年截至目前為止，經貿園區的土地交易總金額已達245.5億元，與2020全年250.3億元的總銷，僅差不到5億元。

尤其，今年水湳經貿園區的土地交易平均單價來到193.1萬元，已刷新史上新高，直逼200萬元大關，可見「下一個七期」的美譽並非浪得虛名。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，今年水湳經貿園區的土地交易總金額，超過去年的可能性相當大，因為今年9月，總太地產斥資27.5億元購得文商段15地號土地，該筆交易實價登錄尚未揭露，若將該筆重量級交易納入計算，則今年經貿園區的土地交易總金額，其實已突破273億元，再創新高。

經貿園區的好戲還在後頭，文商段占地近3,000坪的民間土地標售案，預計年底開標，該標售案位居中央公園第一排，容積率高達800%，總底價破百億元、起標單價約380萬元，單總價均為台中史上僅見，若順利標出，可望將水湳經貿園區的土地價量，推向另一個令人驚嘆的新高峰。

台灣房屋經貿中清特許加盟店長廖志遠表示，近年經貿園區一再刷新地價水位，與土地釋出的區段息息相關，2019年第4季官方首度標售經貿園區土地時，均為容積率較低的生態段、創研段等土地，所以交易單價就沒衝得那麼高。

而文商段具高容積率，且釋出的土地屬中央公園首排，面積又都超過2,000坪，奇貨可居，所以不但以極高的溢價率順利標脫，更大幅拉抬了經貿園區今年的土地交易單總價水位。

廖志遠進一步分析，去年底中央公園正式啟用，等同宣告水湳經貿園區邁向「熟成收割期」，後續包括台中綠美圖、水湳國際會展中心、中台灣電影中心等重大公建，都將逐年完工啟用，因此經貿園區的不動產身價，便隨建設紅利兌現水漲船高。