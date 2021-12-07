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國瑞汽車21年頒發奬學金總額 達2,285萬元
國瑞汽車重視企業社會責任，秉持著「取之於社會，用之於社會」的理念，自2001年起設立獎學金，日前舉行2021年度獎學金頒發典禮，今年共有31名大學生、83名高中職學生入選，總計發出142萬元獎學金。這21年來，國瑞已累計頒發獎學金給近2600名優秀學子，累計捐贈的奬學金總額達2285萬元。
國瑞今年的頒獎典禮邀請到桃園市政府教育局主任祕書賴銀奎，代表桃園市政府對國瑞汽車致謝並給予高度肯定，並期許同學要把握每個學習的機會，好好投資自己，創造自己的未來。
國瑞汽車總經理林永裕在典禮致詞中表示，國瑞汽車是TOYOTA在台灣，唯一授權的汽車製造廠，成立37年以來，一直秉持著落實在地製造，持續從母廠引進新設備、新技術，致力提升國產化率，開發符合國內消費者需求的魅力車款，在企業社會責任的部分，也非常重視在環境保護、慈善公益、TPS異業輔導、教育文化等各個領域積極推動多項社會貢獻活動。
林永裕進一步表示，特別是教育部分，國瑞汽車以深耕台灣的理念，對國內的教育發展，貢獻一份心力，今年國瑞汽車增加「特別優秀學生獎」對於連續兩年獲得獎學金而且成績比上一回更進步，並維持90分以上的同學給予特別獎勵，此外，今年也擴大增設技能交流學校與技職汽修科系學生名額，希望藉此鼓勵大家持續努力、勤奮向學。
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