豪宅推手吉美建設林進輝：營造高成本 明年房價恐續漲

過去深耕豪宅市場的吉美建設，近年在台北市精華區土地整合不易、或難以取得之下，推案跨入小坪數住宅；吉美建設總經理林進輝指出，市場期待房價能夠下來一點，不過近兩年原物料不斷上漲、通膨四起，這是連消費者都能明確感受到的情況，在營造成本愈來愈高之下，營建產業又陷入缺工窘境，更不要說整體外在環境處於低利、熱錢多的情況，試想這樣的環境之下房價怎麼下來。

林進輝表示，在房價下不來的情況下，加上他認為五年內原物料仍將持續上漲，在建築成本節節升高之下，預估明年房價恐持續上漲。

林進輝分析，對於高建築成本、通膨四起的環境，建商將本求利只能轉嫁給客戶，購屋民眾也多能體諒、接受，像是公司新推出分回總銷16億元的預售案「吉美艾麗」，該案距離捷運松山站約600公尺，雖然位於松山區，過去區域每坪成交行情多在七、八十萬元，不過因這一波原物料價格上漲，加上市況又處於低利、熱錢多環境，推升每坪推案價達105~115萬元，不過消費者多能接受。

他強調，今年吉美建設三大新案包括「吉美信義」、「吉美君悅」、「吉美天悅」均已完銷，顯示民眾對於房屋需求還是很強勁，在新案去化順利下，他看好明年房市熱度；除了甫推出的「吉美艾麗」也已去化25%外，公司12月中也將推出「中山吉美」。

目前吉美建設還在銷售中的個案，包括「吉美大安花園」、「吉美富徠」；包括「芝麻酒店案」在內，吉美建設目前在雙北市有七到八個危老、都更案洽談中。