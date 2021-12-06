快訊

全國前20「科學家」臨床醫師榜行榜出爐 台大無愧龍頭

林秉樞移送時「嘴巴失控」狂自清 新北檢被質疑管不動回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

豪宅推手吉美建設林進輝：營造高成本 明年房價恐續漲

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導
吉美建設總經理林進輝(圖)指出，市場期待房價能夠下來一點，不過近兩年原物料不斷上漲、通膨四起，這是連消費者都能明確感受到的情況，在營造成本愈來愈高之下，營建產業又陷入缺工窘境，更不要說整體外在環境處於低利、熱錢多的情況，試想這樣的環境之下房價怎麼下來。陳美玲/攝影
吉美建設總經理林進輝(圖)指出，市場期待房價能夠下來一點，不過近兩年原物料不斷上漲、通膨四起，這是連消費者都能明確感受到的情況，在營造成本愈來愈高之下，營建產業又陷入缺工窘境，更不要說整體外在環境處於低利、熱錢多的情況，試想這樣的環境之下房價怎麼下來。陳美玲/攝影

過去深耕豪宅市場的吉美建設，近年在台北市精華區土地整合不易、或難以取得之下，推案跨入小坪數住宅；吉美建設總經理林進輝指出，市場期待房價能夠下來一點，不過近兩年原物料不斷上漲、通膨四起，這是連消費者都能明確感受到的情況，在營造成本愈來愈高之下，營建產業又陷入缺工窘境，更不要說整體外在環境處於低利、熱錢多的情況，試想這樣的環境之下房價怎麼下來。

林進輝表示，在房價下不來的情況下，加上他認為五年內原物料仍將持續上漲，在建築成本節節升高之下，預估明年房價恐持續上漲。

林進輝分析，對於高建築成本、通膨四起的環境，建商將本求利只能轉嫁給客戶，購屋民眾也多能體諒、接受，像是公司新推出分回總銷16億元的預售案「吉美艾麗」，該案距離捷運松山站約600公尺，雖然位於松山區，過去區域每坪成交行情多在七、八十萬元，不過因這一波原物料價格上漲，加上市況又處於低利、熱錢多環境，推升每坪推案價達105~115萬元，不過消費者多能接受。

他強調，今年吉美建設三大新案包括「吉美信義」、「吉美君悅」、「吉美天悅」均已完銷，顯示民眾對於房屋需求還是很強勁，在新案去化順利下，他看好明年房市熱度；除了甫推出的「吉美艾麗」也已去化25%外，公司12月中也將推出「中山吉美」。

目前吉美建設還在銷售中的個案，包括「吉美大安花園」、「吉美富徠」；包括「芝麻酒店案」在內，吉美建設目前在雙北市有七到八個危老、都更案洽談中。

負責銷售「吉美艾麗」的好德麥實業副總沈高順指出，這兩年房市熱度轉強，地主對於價格姿態更趨強勢，像是6、7月有建商洽談台北市中山區土地，每坪土地價格超過140、150萬元，估算房價每坪超過200萬元，這樣的地價建商怎麼買得下手、消費者也不太可能買單，因此建商態度就是地主若獅子大開口，購地策略不是暫緩、不然就是慢慢談，希望地主對價格態度能軟化。

吉美建設總經理林進輝指出，公司新推出的「吉美艾麗」距離捷運松山站約600公尺，雖然位於松山區，過去區域每坪成交行情多在七、八十萬元，不過因這一波原物料價格上漲，加上市況又處於低利、熱錢多環境，推升每坪推案價達105~115萬元，不過消費者多能接受。記者陳美玲/攝影
吉美建設總經理林進輝指出，公司新推出的「吉美艾麗」距離捷運松山站約600公尺，雖然位於松山區，過去區域每坪成交行情多在七、八十萬元，不過因這一波原物料價格上漲，加上市況又處於低利、熱錢多環境，推升每坪推案價達105~115萬元，不過消費者多能接受。記者陳美玲/攝影

房價 建商 原物料 房市 豪宅

延伸閱讀

南科營建商捐警用監控蒐證交通裝備 強化安全執勤能力

聯上南部推案 進入收割期

市場新思維 大直豪宅「無與」鎖定高端客層整棟打包

顏家私人豪宅招待所今拆除？ 顏寬恒幕僚這樣說

相關新聞

台積電缺工薪水3倍跳？「做工的人」揭真相卻遭蓋牌

建築界近來盛傳缺工、缺料，導致營造成本攀升，台積電擴廠需求之下，建商為了搶人力，甚至把工人日薪增加二至三倍。不過，「做工的人」原著作者林立青打臉表示...

全台首座五星級郵局自營出租套房 現身台中嶺東商圈

投資逾4.6億元規劃打造的台中嶺東郵局，今(6)日落成啟用，中華郵政公司總經理江瑞堂表示，這座五星級郵局除了郵政業務之外...

豪宅推手吉美建設林進輝：營造高成本 明年房價恐續漲

過去深耕豪宅市場的吉美建設，近年在台北市精華區土地整合不易、或難以取得之下，推案跨入小坪數住宅；吉美建設總經理林進輝指出...

「希望台灣·傳愛一百」台中企業攜手家樂福挺公益

「希望台灣·傳愛一百」愛心公益捐火雞活動邁入第9年，在疫情的影響下，各界仍慷慨解囊，希望透過耶誕佳節的特殊時刻，讓社福單...

房價一直漲只能當屋奴？Q3房價、房貸負擔創新高

房價高漲之下，買房子的壓力也會變大，今年第3季房貸案件呈現「2高1低」趨勢，平均房價1154.5萬元，平均授信額度836...

法拍屋「破上拍」創5年新高 新北、桃園增幅最大

房市續熱，連帶今年法拍屋也掀起搶標熱潮，「破上拍」件數創5年新高，也是繼房市寒冬以來最高。根據寬頻房訊統計，全台法拍屋拍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。