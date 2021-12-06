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房價一直漲只能當屋奴？Q3房價、房貸負擔創新高
房價高漲之下，買房子的壓力也會變大，今年第3季房貸案件呈現「2高1低」趨勢，平均房價1154.5萬元，平均授信額度836.6萬元，雙雙寫下歷史新高，房貸利率則是追平去年第4季新低的1.45%。專家指出，房價漲到恐要背30年房貸，才能維持良好的生活品質。
根據最新聯徵中心統計資料顯示，除了全台房貸出現「2高1低」的趨勢外，六都剩下台南市、桃園市、高雄市房貸案件，鑑估金額還不到千萬元，台南市第3季的房貸案件鑑估金額890.3萬元，桃園市978.1萬元，高雄市954.1萬元，以目前持續攀升的房價趨勢來看，後續桃園市、高雄市的平均房價可能也將邁過千萬元的關卡。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年疫情7月底才開始從三級降為二級，房市從8月開始增溫，第3季的聯徵中心房貸資料，可能反映這波疫情解封初期的房市復甦狀況，因此平均房價雖然創下新高，但此季增加幅度並不顯著，後續還有機會攀高。
聯徵中心資料顯示，今年第3季台北市房貸案件平均鑑價2318.9萬元，其次則是新北市的1348.4萬元，新竹縣1185.2萬元，台中市1129.8萬元，新竹市1126.1萬元，不到千萬元則有桃園市、高雄市、台南市，房貸利率最低則是台北市的1.41%與新竹縣的1.41%，最高則是台中市的1.48%，房貸平均成數最高是新竹縣的75.99%，最低是台北市的71.03%。
曾敬德表示，從去年疫情第一季爆發以來，房價就持續攀升，加上今年通膨、造價上揚的議題發酵，房價又向上漲了一波，以目前的房價水準，以前一般家庭可能20年期房貸，還可以維持每月房貸負擔佔收入的三分之一，但漲到現在可能要申請30年期的房貸，才能維持每月房貸負擔佔收入的三分之一。
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