法拍屋「破上拍」創5年新高 新北、桃園增幅最大

房市續熱，連帶今年法拍屋也掀起搶標熱潮，「破上拍」件數創5年新高，也是繼房市寒冬以來最高。根據寬頻房訊統計，全台法拍屋拍定價「破上拍」的案例比例逐年增加，台北有31件、新北有54件、桃園34件、台中36件、台南9件、高雄55件。

新北、桃園去年都僅有8件「破上拍」，今年分別是54件、34件，件數增加幅度是六都中最高，主要是台北市房價過高，迫使許多想留在北部的人，只好選擇移居到鄰近的地區。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，今年全台法拍屋成交率在16.28%，較往年比例增加，雖然5、6月法拍屋市場暫停交易，導致件數及交易量變少，但熱絡程度不減，目前法拍屋的市場狀況，出現越來越多到二拍就結束的狀況，甚至比市場行情便宜約一成五，大家就願意競標。

2016年政府實施房地合一稅，台灣房市遭影響築底，但隨著近2年房市買氣轉熱，也連帶影響法拍市場交易的熱絡，民眾有既定認知法拍市場會比一般市場行情略微便宜，加上房價日益上揚，「現在不買未來更貴」的心態也注入在法拍市場裡，不少民眾擔心日後取得價格越來越高，投入法拍市場就希望能夠撿「便宜」。

「破上拍」案件數較前2年成長許多，主要是隨著投標人的增加，尤其是部分較少釋出的蛋黃區或與行情價差較大的案件，10封以上標單競爭更逐漸成為常態，投資人為了要競標成功，勢必得拉高加價金額，甚至加價超過上拍底價。