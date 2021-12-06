快訊

全國前20「科學家」臨床醫師榜行榜出爐 台大無愧龍頭

林秉樞移送時「嘴巴失控」狂自清 新北檢被質疑管不動回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法拍屋「破上拍」創5年新高 新北、桃園增幅最大

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
圖為房市示意圖。本報系資料照
圖為房市示意圖。本報系資料照

房市續熱，連帶今年法拍屋也掀起搶標熱潮，「破上拍」件數創5年新高，也是繼房市寒冬以來最高。根據寬頻房訊統計，全台法拍屋拍定價「破上拍」的案例比例逐年增加，台北有31件、新北有54件、桃園34件、台中36件、台南9件、高雄55件。

新北、桃園去年都僅有8件「破上拍」，今年分別是54件、34件，件數增加幅度是六都中最高，主要是台北市房價過高，迫使許多想留在北部的人，只好選擇移居到鄰近的地區。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，今年全台法拍屋成交率在16.28%，較往年比例增加，雖然5、6月法拍屋市場暫停交易，導致件數及交易量變少，但熱絡程度不減，目前法拍屋的市場狀況，出現越來越多到二拍就結束的狀況，甚至比市場行情便宜約一成五，大家就願意競標。

2016年政府實施房地合一稅，台灣房市遭影響築底，但隨著近2年房市買氣轉熱，也連帶影響法拍市場交易的熱絡，民眾有既定認知法拍市場會比一般市場行情略微便宜，加上房價日益上揚，「現在不買未來更貴」的心態也注入在法拍市場裡，不少民眾擔心日後取得價格越來越高，投入法拍市場就希望能夠撿「便宜」。

「破上拍」案件數較前2年成長許多，主要是隨著投標人的增加，尤其是部分較少釋出的蛋黃區或與行情價差較大的案件，10封以上標單競爭更逐漸成為常態，投資人為了要競標成功，勢必得拉高加價金額，甚至加價超過上拍底價。

法拍屋 房市 房價 房地合一

延伸閱讀

桃園增債全國第一 議員分析市庫消耗「2大原因」

桃園囤房6.3萬戶 市府抑炒作研議囤房6戶以上課3.6%

相關新聞

台積電缺工薪水3倍跳？「做工的人」揭真相卻遭蓋牌

建築界近來盛傳缺工、缺料，導致營造成本攀升，台積電擴廠需求之下，建商為了搶人力，甚至把工人日薪增加二至三倍。不過，「做工的人」原著作者林立青打臉表示...

全台首座五星級郵局自營出租套房 現身台中嶺東商圈

投資逾4.6億元規劃打造的台中嶺東郵局，今(6)日落成啟用，中華郵政公司總經理江瑞堂表示，這座五星級郵局除了郵政業務之外...

豪宅推手吉美建設林進輝：營造高成本 明年房價恐續漲

過去深耕豪宅市場的吉美建設，近年在台北市精華區土地整合不易、或難以取得之下，推案跨入小坪數住宅；吉美建設總經理林進輝指出...

「希望台灣·傳愛一百」台中企業攜手家樂福挺公益

「希望台灣·傳愛一百」愛心公益捐火雞活動邁入第9年，在疫情的影響下，各界仍慷慨解囊，希望透過耶誕佳節的特殊時刻，讓社福單...

房價一直漲只能當屋奴？Q3房價、房貸負擔創新高

房價高漲之下，買房子的壓力也會變大，今年第3季房貸案件呈現「2高1低」趨勢，平均房價1154.5萬元，平均授信額度836...

法拍屋「破上拍」創5年新高 新北、桃園增幅最大

房市續熱，連帶今年法拍屋也掀起搶標熱潮，「破上拍」件數創5年新高，也是繼房市寒冬以來最高。根據寬頻房訊統計，全台法拍屋拍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。