台塑：農曆春節後步入傳統旺季 需求可望逐漸回溫

台塑（1301）認為，明年第1季適逢農曆春節，開工率及產銷量會低於今年第4季，因此，預期明年第1季營收將比今年第4季減少，不過，農曆春節後步入傳統旺季，需求可望逐漸回溫。

台塑化（6505）也提醒，仍需密切關注影響明年經濟成長的不確定因素，包括：A.疫情及新變種病毒後續發展。B.全球通膨是否獲得紓緩。C.各國央行量化寬鬆退場及升息腳步。

台塑進一步表示，第1季比較看好的產品如下，一、高吸水性樹脂，價格看漲。冬天為SAP需求旺季，加上菲律賓及越南客戶新擴建產能即將投產，且原料丙烯酸供應偏緊，預期SAP價格看漲。

二、碳纖：行情看漲。全球碳中和議題持續發酵，依全球風能理事會預期，2025年海上風電年裝機量複合年增長率約30%，相當於每年需求增加5,000~6,000噸，碳纖供應吃緊，行情看漲。

另外，對於12月展望，由於寧波廠區已解除限電措施，開工率提高，產銷量增加，加上液碱價格比11月上漲，因此，預估12月營業額比11月增加。

至於2021年第4季展望，台塑第4季歲修廠數比第3季減少，且為PE/EVA/PP等石化產品需求旺季，加上第4季亞洲石化產品平均價格比第3季上漲，因此，在價、量齊揚下，維持與上月記者會相同看法，預估第4季營業額及本業獲利會高於第3季。