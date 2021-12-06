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原香X原鄉香氛產業鏈研討會登場 產官學齊聚日月潭

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
「原香X原鄉香氛產業鏈研討會」，產官學界攜手推動原鄉香氛產業鏈發展。記者宋健生/攝影
「原香X原鄉香氛產業鏈研討會」，產官學界攜手推動原鄉香氛產業鏈發展。記者宋健生/攝影

交通部觀光日月潭國家風景管理處今(6)日在日月潭向山行政中心舉辦「原香X原鄉香氛產業鏈研討會」，產官學界齊聚一堂，攜手推動原鄉香氛產業鏈相關發展，期盼藉由研討會共同促進原鄉香氛產業升級，讓台灣的味道飄香全世界。

「原香X原鄉香氛產業鏈研討會」核心主題內容包含兩大方面：「原香」-台灣原生種香料發展策略與原住民鄉村如何發展特色香氛產鏈，以及「原鄉」-原住民鄉村如何發展特色香氛產業。

研討會由日月潭區布農部落(潭南村、人和村、地利村、雙龍村)、日月潭觀光圈聯盟，與行政院原住民族委員會、農業委員會林業試驗所、林務局南投林區管理處、交通部觀光局阿里山風景區管理處、勞動部勞動力發展署中彰投分署、南投縣觀光處，以及弘光科大化妝品應用系(所)、南華大學管理科學系(所)、正修科大化妝品與時尚彩妝系所共同協辦。

研討會內容包含四場主題演講、產業分享座談，並在遊客中心戶外區擺設香氛相關產業12個單位展攤，是一場屬於香氛產業的嘉年華。

研討會主題一：「香氛產業鏈現況以馬告香氛結合社區林業永續觀光」，邀請林業試驗所副研究員范義彬、雨林生態公司特聘研究員李嘉馨，及日月潭國家風景區管理處伊達邵管理站主任陳逸全等人，分享日月潭國家風景管理處自2018起開始輔導日月潭布農部落，結合台灣特有種馬告香料植物運用，及原鄉文化生態與觀光體驗成果。

主題二：「多元整合分享特色香氛產業鏈跨域創新應用」，由弘光科大化妝品應用系所教授歐明秋、馬告香氛團隊澄逸行銷公司執行長陳炫良、營運經理王俊霖及丹大生態旅遊協會，就特色產品生產製造法規與香氛產品、體驗遊程整合行銷及部落端遊程操作等整合創造商機進行分享。

交通部觀光局日月潭國家風景管理處副處長廖錫標表示，期待透過此次研討會共同構思台灣主題體驗觀光發展未來佈局。

他強調，希望在產業、官方、學界等跨領域的持續投入下，融合香氛產業及在地文化等元素，抓住旅客參與部落觀光產業鏈的動力，促進地區共榮提升旅遊深度，將台灣深度主題體驗觀光推向國際市場。

遊客中心擺設香氛相關產業12個單位展攤，是一場屬於香氛產業的嘉年華。記者宋健生/攝影
遊客中心擺設香氛相關產業12個單位展攤，是一場屬於香氛產業的嘉年華。記者宋健生/攝影
主辦單位期盼藉由研討會促進原鄉香氛產業升級，讓台灣的味道飄香全世界。記者宋健生/攝影
主辦單位期盼藉由研討會促進原鄉香氛產業升級，讓台灣的味道飄香全世界。記者宋健生/攝影

觀光 日月潭 生態旅遊 原住民 交通部

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