台積電缺工薪水3倍跳？「做工的人」揭真相卻遭蓋牌

建築界近來盛傳缺工、缺料，導致營造成本攀升，台積電擴廠需求之下，建商為了搶人力，甚至把工人日薪增加二至三倍。不過，「做工的人」原著作者林立青打臉表示，「加三百（元）有啦，其他的和鬼一樣」，喊價的是仲介公司，「台積電的建築工人薪水也沒有你們講的這麼誇張」。

林立青本身是一名資歷十多年的建築監工，上週在臉書發文指出，有媒體想採訪他，問及「台積電回台灣建廠後造成缺工，工人賺的錢增加多少？是增加兩倍還是增加三倍？」，他老實回應沒有出現這現象，「台積電的建築工人薪水也沒有你們講的這麼誇張，加三百有啦，其他的和鬼一樣，聽過很多，沒真見過」。

不料，對方聽完愣了一下，直言「這樣的答案沒辦法和建設公司還有公部門對接，像是編補助和延長工期……能不能大家好做事」，並希望林立青具體道出缺工原因，「年輕人不來做工，總之缺工就是了，說什麼都好」，他則說明「如果一個師傅日薪兩千五，三倍會是一天七千五耶」。

林立青也提醒對方「你怎麼沒有問問看之前的受訪者實際數字呢？」，隨後採訪就被取消了，於是他無奈自嘲「本日成為失去媒體青睞的過氣作家」。

網友紛紛回應，「感覺答案都寫好了，欠一個背書的」、「真的沒有三倍啦！不然我朋友早就變地產大亨了」，但有人寫道「設計師說竹北工貴，比台北還貴」，有人解釋確實有缺工、缺料情形，但「薪水有漲？真的是還沒」。