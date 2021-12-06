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富邦媒年菜早鳥登場 估檔期銷售年增數倍

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
富邦媒2022網購年菜早鳥優惠登場，預估檔期銷售年增數倍。圖／富邦媒提供
富邦媒2022網購年菜早鳥優惠登場，預估檔期銷售年增數倍。圖／富邦媒提供

2022農曆年節提早報到，網購年菜現買氣，富邦媒（8454）旗下momo購物網早鳥年菜預購開跑至今銷售年增逾五倍。今年momo再度號召迪化街、南門市場名店如老協珍、億長御坊、逸湘齋，及老字號名店呷七碗、青葉臺菜等推出饕客最愛的傳統功夫年菜；並引進近期備受消費者關注的知名美食品牌，如國宴主廚水蛙師、王品、添好運、紅豆食府等新品佳餚，集結數百件年菜組合打造豐富多元的「年菜線上博覽會」，預估帶動年菜早鳥預購檔期買氣攀升。

富邦媒表示，網購年菜無需排隊等候即可享有美食送到家服務，漸漸成為年節圍爐採買趨勢。為滿足老饕的胃，momo今年再號召迪化街、南門市場名店推出傳統功夫年菜組合，像是迪化街80年名店「老協珍」海味街豪華經典年菜組、南門市場名店「億長御坊」經典功夫菜8件組，「逸湘齋」金虎年超值任選5菜組，上海江浙經典外省菜一次網羅。還有老字號名店，年年銷售破萬組的「呷七碗」彿跳牆雙寶米糕3件組，60年傳承台菜手路「青葉臺菜」總鋪ㄟ品佛跳牆+總鋪雙味米糕等。

「知名美食品牌」年菜佳餚年年推陳出新，也是網購年菜市場的一大亮點，備受許多消費者關注。momo表示，像是今年新進駐的「國宴主廚 水蛙師」、「王品集團」東福美饌富貴宴、「添好運X了凡」米其林年菜好運組，以及「紅豆食府」富貴吉祥年菜8件組，預期也會有不錯的銷售成績。

年菜 富邦媒 momo 網購

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