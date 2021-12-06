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房價新高、利率新低 20年房貸改30年才Hold得住

聯合報 / 記者何醒邦／台北即時報導

根據最新聯徵中心統計資料顯示，今年第三季房貸新增4萬1890件，受到疫情干擾，樣本數較上季減少約6500件，不過平均房價1154.5萬元、平均授信額度836.6萬元都寫下歷史新高，房貸利率則是追平去年第四季新低的1.45%。

聯徵中心資料顯示，今年第三季台北市房貸案件平均鑑價2318.9萬元，其次是新北市的1348.4萬元，新竹縣1185.2萬元，台中市1129.8萬元，新竹市1126.1萬元；不到千萬元則有台南市的890.3萬元，桃園市978.1萬元，高雄市954.1萬元

房貸利率最低是台北市的1.41%與新竹縣的1.41%，最高是台中市的1.48%，房貸平均成數最高是新竹縣的75.99%，最低是台北市的71.03%。

信義房屋專案經理曾敬德表示，從去年疫情第一季爆發以來，房價就持續攀升，加上今年通膨、造價上揚的議題發酵，房價又向上漲了一波，以目前的房價水準，以前一般家庭可能20年期房貸，還可維持每月房貸負擔佔收入的1/3，但現在可能要申請30年期的房貸才能維持。

曾敬德表示，今年疫情7月底才開始從三級降為二級，房市從8月開始增溫，第三季的聯徵中心房貸資料，可能還反映這波疫情解封初期的房市復甦狀況，因此平均房價雖然創下新高，後續可能還會攀高。

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