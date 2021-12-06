台南遠東香格里拉總座周麗華 獲「中小企總經理」肯定

中華民國企業經理協進會所舉辦的全國最高榮譽「國家傑出經理獎」選拔，日前公佈得獎名單，其中「中小企業總經理」類別，由台南遠東香格里拉飯店總經理周麗華以卓越績效得到評審一致肯定，是今年全台飯店唯一獲得此項殊榮的得獎者！

台南遠東香格里拉在新冠疫情期間，面對危機展現韌性，不斷透過客製化分眾服務，鞏固顧客忠誠度，更以創新商品開發新客源，在嚴峻的疫情時代下，積極保障職場持續工作、員工安心就業 ，善盡企業社會責任，在周麗華總經理「以人為本．用心出發」的經營理念，創下飯店開業以來員工流動最低的新記錄！

總經理周麗華表示，非常榮幸獲得此份肯定，感謝業主遠東集團的支持！

她說，面對疫情挑戰，尤其是全台三級警戒期間，前所未有的營運危機，我們最重要的任務是先安定員工焦慮的心，讓團隊夥伴們安心工作、專注暸解顧客的需求，不斷去測試市場、求生存，這也是我們可以在本土疫情趨緩，業績立即回升甚至超過預期目標的重要因素！

香格里拉酒店集團於2019年8月，任命周麗華擔任台南遠東香格里拉飯店總經理一職，創下首位台灣籍女性專業經理人登上國際五星連鎖旅館最高位階的紀錄。上任以來，周總經理秉持「以人為本、靈活變通、洞察市場、創造需求」及「幸福企業」的初衷，致力於運用國際飯店平台的優勢，整合在地資源與數位行銷，創下許多令人印象深刻的斐然佳績。