七成六企業會發年終獎金 這行業年終獎金竟贏過半導體

景氣「外熱內回溫」，台灣GDP成長率有機會「保五、望六」，不過面臨連兩年疫情變數，企業發放年終獎金的意願，是否受到影響？防疫考量是否也波及尾牙舉行意願？yes123求職網「年終獎金發放與尾牙計畫調查」，76.7%企業預估發放年終獎金，略高於去年的74.8%，平均發放1.52個月。發放年終獎金最高的是「金融保險與會計統計業」(2.67個月)、其次是「科技資訊業」(2個月)，「傳統製造業」(1.73個月)排名第三。

調查發現，76.7%企業預估在「虎年」農曆年前，將發放2021年的年終獎金，略高於去年的74.8%；代表其餘23.3%的企業，屬於「不發」年終獎金。

不論發或不發，年終獎金的「基數平均值」，今年落在1.17個月，相較於去年的1.11個月，微增0.06個月，等於多了1.8天，仍是六年以來「次低」水準；若扣除「不發放的」(佔23.3%)，整體平均值則變成1.52個月。

再以「行業別」進行交叉分析，年終獎金「比較高」的則有：「金融保險與會計統計業」(2.67個月)、「科技資訊業」(2個月)、「傳統製造業」(1.73個月)，以及「運輸與物流倉儲業」(1.67個月)、「醫護與生技業」(1.63個月)。其中「金融業」自2013年起，已連續「九個年度」居冠。

年終獎金「比較低」的則有：「大眾傳播與公關廣告業」(0.44個月)、「餐飲住宿與休閒旅遊業」(0.5個月)、「文教業」(0.63個月)，以及「民生服務業(不含餐宿休旅)」(0.78個月)、「農林漁牧礦與環保生態業」(0.86個月)。

企業對於年終發放方式，高達83.2%所有正職員工人人有獎，代表其餘的一成七屬於「並非所有正職員工人人有獎。在「基數」部分，72.7%公司表示「有高低的差異」，27.3%屬於「沒有高低的差異」的「齊頭式」做法。

勞工部分，58.7%上班族預估，自己將在「虎年農曆前」，領到2021年的年終獎金：其中有45.2%認為，「不論業績如何，公司歷年來都有年終獎金」；還有13.5%則認為，「因為公司業績成長」。

能領到的人之中，20.3%認為金額會「比去年多」，22.2%表示「比去年少」，認為維持「相同的」57.5%。

勞方心中最理想發放年終獎金狀況，依序分別是：39.7%認為要「與自己過去一年的績效成正比」；32.3%認為，「不論個人績效、公司業績，員工人人有獎」；28%則認為要「與公司過去一年的業績成正比」。

「企業主」部分，在可複選狀況下，會影響年終高低的因素依序為：「公司利潤」(74.4%)、「個人績效」(64.4%)、「職務重要性」(29.4%)，以及「年資深淺」(28.3%)、「工作內容繁複性」(20.2%)、「部門績效」(14.7%)。