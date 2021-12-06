今年企業辦尾牙 17%砍尾牙預算 六成想改發禮金

疫情年影響許多行業，又因為防疫要求，很多企業決定取消尾牙。yes123求職網「年終獎金發放與尾牙計畫調查」發現，六成四企業在虎年農曆年前舉辦尾牙計畫，比重雖高於去年的55.9%，仍創下九年以來「次低」水準。而且有 17%砍尾牙預算，六成想改發禮金。

調查顯示，沒有舉辦尾牙計畫的三成六中，16.9%是「原本有，但因防疫考量取消」；19.3%是「原本就沒有計畫」。其中60.3%公司有考慮把預算轉到「年終獎金」或「年終禮品」的發放。

但有計畫舉辦的企業中，63.7%預估尾牙預算是「持平」的；有19.7%的企業表示，預算比去年「增加」；表態「減少」的占了16.6%。

調查更顯示，企業如果有計畫舉辦尾牙，其中52.2%「有尾牙抽獎活動」，同時「最大獎」的價值：42.3%屬於「千元等級」；36.8%屬於「萬元等級」；18.7%屬於「十萬元等級」；2.2%屬於「百萬元等級」。

上班族最希望尾牙中大獎，調查也發現，有七成一(70.8%)的上班族透露，「曾經在尾牙時中獎過」；而且中過「最大獎」的價值，平均為10,506元，算是不無小補。

上班族心中「最想得到」的尾牙獎品，在可複選狀況下，前五名依序有：「現金」(61.4%)、「汽車」(41.5%)、「智慧型手機」(34.6%)，以及「百貨禮券」(32.8%)、「機車」(29.9%)。

第六到第十名分別為：「超商禮券」(27.2%)、「平板電腦」(20.9%)、「液晶電視」(19.6%)，以及「珠寶鑽石、黃金」(18%)、「餐飲現金券」(14.3%)。

相反的，上班族「最不想得到」的尾牙獎品，在可複選狀況下，前五名依序為：「公司自家產品或服務」(36.8%)、「茶葉禮盒」(35.9%)、「米油鹽、調味醬料禮盒」(34.5%)，以及「美容護膚體驗券」(30.5%)、「塑身、健身體驗券」(29.6%)。

第六到第十名，又分別是：「電磁爐」(25.7%)、「跑步機」(24.1%)、「果汁機、食物調理機」(23.2%)，以及「化妝品、保養品禮盒」(20.3%)、「廚具、鍋具」(18.6%)。

「年終獎金發放與尾牙計畫調查」於2021年11月17日到11月30日以網路問卷進行抽樣，調查已畢業或退伍(免役)，且目前有工作的會員，有效問卷共1,336份，信心水準為95%，誤差值為正負2.68%；至於企業部份，有效問卷共980份，信心水準為95%，誤差值為正負3.13%。