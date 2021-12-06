今年尾牙有多冷？魔術師、舞蹈老師苦嘆業績剩一成

虎年農曆年比較早，但南非Omicron新變種病毒已傳染擴散全球多國，基於防疫考量，企業舉行尾牙意願也受到衝擊。擁有近15年教學經驗，專接尾牙表演的DFD蜻蜓舞蹈教室店長大熊老師透露，今年接案量可說是down到谷底，原本在全盛時期，一個尾牙的旺季檔期，都有將近30幾組的教學以及表演，今年跟去年都碰上疫情攪局，急凍剩十分之一不到；目前在客戶部分，暫時以貿易業、網拍電商業者比較多。

大熊老師無奈表示，「疫外」的景氣寒冬，有很多同行倒閉，許多舞蹈老師都是拿老本出來撐，或是轉職當外送員、拉保險，有些甚至回中南部家鄉，算是進入運動產業的冰河期。

目前本業是魔術師的李芯潁表示，在疫情爆發前，尾牙單月案量可達十場，每場行情最低6,000元起跳；無奈在疫情爆發後，像是牛年前的檔期明顯下滑，目前虎年前的檔期，更比疫情前大減了80%。

李芯潁回想全盛時期，一天甚至可以跑四場。有回某間企業人太多，分四個廳在同一棟餐廳辦尾牙，她就上下樓趕場表演。

去年四月轉職到醫療生技業，並擔任行銷副理的Debby透露，當時雇主表示，除了固定年薪13個月，還有額外業績獎金；結果到任三個月後卻換了老闆，公司政策方向改變，15萬獎金落空，甚至原本在今年12月，即將發放的年終獎金、生日禮金也通通沒了。原來因為資方突然在11月上旬，通知Debby要裁撤部門，薪水算到月底，自己將遭資遣。

Debby回憶起之前的公司裡面，有一家曾經到某莊園舉行尾牙，還重金請來馬戲團，除了邊吃邊欣賞特技演出，可惜不管過去領年終、吃尾牙，曾有過多少美好回憶，目前待業中的Debby，只能想辦法找一些與尾牙有關的打工缺，希望在年關前，搶賺一點外快度日。