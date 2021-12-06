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屋主斷頭難！法拍屋移轉量寫歷史新低

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
記者游智文／攝影
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內政部統計顯示，今年1~10月全國拍賣移轉僅3,389棟，與去年同期相比減少20%，創下統計以來同期新低。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，法拍市場急凍，並非買氣不好，而是利率低，屋主不易斷頭，另外，目前買方擔心房價上漲，考慮期縮短，若需售屋變現，只要價格不要開太高，多能很快在一般市場賣掉。法拍市場供給不多，拍定移轉自然減少。

觀察六都今年1~10月拍賣移轉，與去年同期相比，新北市降幅最大，從894棟降至583棟，年減幅約35%，其次為台北市，今年420棟、降幅也逾三成，達31%，台中市285棟、年減29.5%，也近三成。

另外桃園市、高雄市分別減少23%，27%，台南市年減16%，六都中有五都年減幅超過20%。

郎美囡分析，利率長期位於低檔，房貸負擔輕，屋主違約繳不起房貸情況不多，如果真的財務出狀況，目前買方因擔心房價上漲，考慮時間縮短，只要價格不要開太高，也大多能在一般市場很快找到買主，不至淪落法拍。

而由於流入法拍市場的量體縮小，因此法拍拍定件數也因此減少，創下歷史新低。

其中，新北市近一年房市成交亮眼，反應拍賣移轉減少的幅度較大，台北市因高端買方及資金回歸，連先前大坪數及高總價等冷門物件都有不錯的銷售率，屋主斷頭機率減少，進而減少拍賣移轉量。

住商不動產企研室經理徐佳馨指出，法拍與一般購屋市場的流程不同，買方事前對屋況的掌握度相當有限，一般民眾不易入手，且觀察近期法拍市場狀態，條件佳的物件往往吸引眾人搶標，導致拍定價格未必低於市價，提醒前進法拍市場務必做足程序及行情等功課。

資料來源／住商不動產
資料來源／住商不動產

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