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榮成1-11月每股稅前盈餘2.31元 年增230%

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

榮成（1909）今（6）日上午公告11月營收53.29億元，年增23.78%、月增1.02%，為今年以來營收次高，公司並公告自結11月合併稅前淨利歸屬於母公司業主3.16億元，單月每股稅前盈餘0.25元，為今年以來單月次高水準，年增近兩成，累計1-11月每股稅前盈餘2.31元，年增230%。

法人表示，榮成11月反應中國內需暢旺，得以支撐營運表現，不過，全球海運塞港問題嚴重，加上運費高昂，今年中國大陸出口歐美耶誕節的訂單不如往年。展望後市，預期農曆年前中國內需都會有不錯的表現，但海運問題沒解決前，整體出口的紙箱需求都還是壓抑住。

從價格方面來看，工紙價格在10月份有雙位數的漲幅，11月前半個月維持在高檔，之後出現微幅下滑，廢紙方面則小幅下滑，有利紙廠獲利表現。法人表示，由於中國內需從雙11、雙12，一路到農曆年前都是旺季，預期榮成將持續全產全銷，支撐營運維持高檔。

由於榮成目前皆是產能全開，未來營運要更上一層樓，仍有賴新產能開出。法人表示，榮成目前龍潭紙器廠擴廠已正式完工，但新產線仍需要3-6個月磨合期，預期效益將在明年第2季發揮，台灣路竹廠則是在明年下半年也會啟動，屆時台灣紙器產能將由 3.6 億平方米增至 5.7 億平方米。在大陸產能方面，榮成武漢的紙箱廠第一條產線也已在上月完成，預計經過3-6個月試產後，明年第2季可正式投產。

法人表示，疫情加速宅經濟發展，隨著生活方式逐漸轉為物流與網購的新型態，榮成在兩岸的產能持續擴張，兩岸紙器產能明年約可成長超過三成，有利明年營運成長。

榮成 營收

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