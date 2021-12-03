國票金駁耐斯質疑 今記者會發表4點聲明

國票金今(3)日晚間發表四點聲明，強調與安泰銀行之股份轉換案，所開的歷次董事會，國票金前總經理丁予嘉全程迴避，本案後續將依照法令，辦理相關程序，並且將完全遵循主管機關之審酌與判斷。

二、為辦理本併購案，本公司聘任多家外部法律及財務顧問，如理律、安永財顧、資誠會計師事務所、法國巴黎銀行及凱基證券，均為國際知名法律事務所、會計師事務所及金融機構，並於內部會議就法令遵循，確認每一程序之合法性，評估交易條件之公平性及合理性，並請外部顧問出席董事會報告，且於董事會後依法向公眾充份揭露本公司董事會討論之情形，恪盡忠實與善良管理之注意義務。

三、本次股份轉換以部份現金，部份特別股為對價，係為避免以普通股換股而直接影響現有國票金控之股權結構而設計。安泰銀行為上市公司，在股份轉換後安泰銀行下市，而其原股東包括隆力集團、日本歐力士公司等主要股東及大眾股東，所取得之特別股將在台灣證券交易所掛牌上市，得於次級公開市場售出或於一年後視市場情況轉換為普通股，依法必須在公開市場賣出處分。

四、本公司為尊重股東所提不同意見，惟相關法律見解均已委由法律顧問及專家於董事會及股東會充份說明。為本公司長期發展策略，並維護多數股東期待與權益，本案後續將依照法令，辦理相關程序，並且將完全遵循主管機關之審酌與判斷。