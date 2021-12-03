騰輝11月營收6.3億元 積極耕耘車用樂觀看後市

銅箔基板廠騰輝-KY（6672）今日公告2021年度11月份營收6.3億元，年增60.6%，月減4.6%，截至11月累計營收70.6億元，較去年同期大幅成長61.2%。

騰輝說明，主要受到汽車晶片荒、長短料影響、海陸運輸不順暢及拉貨動能減弱，因此整體訂單受到些微影響影響。公司一直不斷專注於鋁基板的發展，積極布局耕耘車用市場，除提高原有汽車LED車燈照明滲透率外，發展非照明的新能源領域應用，如車載充電器、動力方向盤、電子引擎部分的渦輪增壓，及大型工具機等領域，穩固了市場領先者的角色，並持續深耕散熱材料終端認證，待全球市場回溫後，拓展新成長動能。

展望後市，騰輝指出，車用晶片缺口緩解，散熱材料仍為主要動能，配合各國新能源車積極推展趨勢，及散熱基板已通過德國美國多個汽車零組件供應商核可，散熱材料業績進一步推昇，多層HDI製程的低損耗材料，應用在高階筆電上，訂單量已逐步上揚，高階軍工、半導體、mini LED等材料多個新客戶產品送樣測試中，多角並行，未來放量，將為業績注入新動能，未來三項動能齊發具體成長足以期待。

騰輝-KY於燃油車供應鏈享有盛名，在汽車LED車燈照明散熱材料應用上佔有重要市場份額，今年起受惠車市升溫散熱需求大增，促使散熱材料訂單大為增加，加上各國開始大力推行電動車，而電動車需要之逆變器、車載充電機、電機驅動、電源控制系統等，具有大量散熱需求，並且散熱材料面積的需求量是燃油車數十倍，因此看好電動車未來成長的驅動下，公司有信心將散熱材料業績進一步推昇，未來的具體成長足以期待。