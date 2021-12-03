快訊

分析師：美股最近有「異狀」 跟網路泡沫爆掉前很像

黑煙沖天！三重果菜市場周邊起火 延燒3間連棟鐵皮屋

騰輝11月營收6.3億元 積極耕耘車用樂觀看後市

經濟日報 / 記者尹慧中／台北即時報導

銅箔基板廠騰輝-KY（6672）今日公告2021年度11月份營收6.3億元，年增60.6%，月減4.6%，截至11月累計營收70.6億元，較去年同期大幅成長61.2%。

騰輝說明，主要受到汽車晶片荒、長短料影響、海陸運輸不順暢及拉貨動能減弱，因此整體訂單受到些微影響影響。公司一直不斷專注於鋁基板的發展，積極布局耕耘車用市場，除提高原有汽車LED車燈照明滲透率外，發展非照明的新能源領域應用，如車載充電器、動力方向盤、電子引擎部分的渦輪增壓，及大型工具機等領域，穩固了市場領先者的角色，並持續深耕散熱材料終端認證，待全球市場回溫後，拓展新成長動能。

展望後市，騰輝指出，車用晶片缺口緩解，散熱材料仍為主要動能，配合各國新能源車積極推展趨勢，及散熱基板已通過德國美國多個汽車零組件供應商核可，散熱材料業績進一步推昇，多層HDI製程的低損耗材料，應用在高階筆電上，訂單量已逐步上揚，高階軍工、半導體、mini LED等材料多個新客戶產品送樣測試中，多角並行，未來放量，將為業績注入新動能，未來三項動能齊發具體成長足以期待。

騰輝-KY於燃油車供應鏈享有盛名，在汽車LED車燈照明散熱材料應用上佔有重要市場份額，今年起受惠車市升溫散熱需求大增，促使散熱材料訂單大為增加，加上各國開始大力推行電動車，而電動車需要之逆變器、車載充電機、電機驅動、電源控制系統等，具有大量散熱需求，並且散熱材料面積的需求量是燃油車數十倍，因此看好電動車未來成長的驅動下，公司有信心將散熱材料業績進一步推昇，未來的具體成長足以期待。

電動車 LED 營收

延伸閱讀

「仙履蘭帶來好運」 屏縣九如農會課員抽到特斯拉電動車

影／行動不便翁電動車沒電卡路中 警背500公尺送回家

兜售不實未上櫃電動車股票 中壢男險被騙

鴻海將開進中東市場？　傳將與沙烏地阿拉伯、BMW合作製造電動車

相關新聞

確定了！阿羅哈客運14日停止營運 受理退款時間曝

阿羅哈客運上月初才剛爆出財務危機，近日傳出12月14日起僅存兩路線將停止營運。交通部公路總局說，經下午董事會決議，確定停...

和泰車喊漲 現代汽車宣布進口車款漲價3%以內

龍頭車廠和泰車繼之前對部分車款停止接單並調高售價後，此次宣布明年元月起全車系將全面調漲售價2~3%，RAV4更因車款供應...

再見阿羅哈！股東會今天決議14日起停止營業

國道客運阿羅哈公司1日流出內部公告，宣稱受疫情影響，台北往返高雄與嘉義兩條路線預計12月13日停止營運，今日召開臨時股東...

新竹人買房輕鬆？平均扛房貸25年超越六都

根據不動產資訊平台統計資料顯示，新竹地區購屋人出現「貸好、貸滿」的房貸趨勢，今年第二季新竹縣、新竹市的房貸期數分別達到2...

員林億萬富翁多 外縣市至少6建設公司獵地推案

彰化縣員林市184公頃市地重劃，及中科二林園區陸續有大廠進駐的雙重外溢效應，吸引建商先後到員林獵地，台中市知名建設公司鄉...

日統停駛4條國道有3條在雲林 鄉公所：要有配套

疫情趨緩，客運運輸仍陷寒冬，繼阿羅哈客運宣布本月13日起停止營運，日統客運昨也宣布斗六、四湖、北港、民雄往台北的4條路線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。