員林億萬富翁多 外縣市至少6建設公司獵地推案

彰化縣員林市184公頃市地重劃，及中科二林園區陸續有大廠進駐的雙重外溢效應，吸引建商先後到員林獵地，台中市知名建設公司鄉林集團去年買下員林基督教醫院北側土地，今天動土，將興建21層樓、238戶「輕豪宅」式華廈，預計明年春節正式推案。

日治時期的員林市已經工商發達，184公頃市地重劃之後商業更加興盛，國稅資料統計，員林市億萬富翁多達500人，平均每300名員林市民之中就有1名億萬富翁，加上彰化地檢署、地方法院都在員林市，地方傳出員林有三多「有錢人多、律師多、銀行多」，房地產方面早在鄉林集團插旗之前，已有台北長虹和台中寶佳、允將、惠來、坤悅、昌祐等外縣市建商進駐和推案。

鄉林建設副總經理方偉民指出，西濱快61線銜接東西向76線快速道路的中科快速聯外道路通車，縮短二林與員林的距離，國一彰化至員林路段正拓寬為四線道，交通路網便捷讓許多外縣市上櫃建商看好彰化縣發展，紛紛到彰化縣彰化市、員林市推案，使得彰化縣成為今年前三季六都以外住宅開工案逾3000戶的房市熱區。

他表示，員林市人數逾12.5萬人，大員林區三鄉鎮人口數達40萬人，轄區內有兩所大學、四所國立高中職、正新、建大等10家上市公司，生活消費範圍涵括員林市以南的溪湖、永靖、田尾、北斗、社頭與田中等地，知名品牌商店沒到彰化市開店，一定會到員林市駐點，產業、消費、人口三大紅利相乘，使得員林市躍升為房地產一級戰區。

鄉林建設整合員林基督教醫院北側的惠農段一塊私有地，以5.1億元購得1460坪，將興建21層樓、238戶，以年輕新世代員林首座「輕豪宅」為主軸，設計兩房與三房產品，導入豪宅會館等級的綠地公設，採涵碧樓飯店管理服務社區，提供住戶全新生活體驗及建築新美學。

長虹建設到員林市，今年二月用5.9億元購地1474坪土地，預計明年推出20億到25億元的兩個建案。彰化在地建商認為，中科二林園區員工到溪湖鎮、二林鎮買屋的機率較高，距離近又較便宜，相形之下，路途較遠的員林市房地產已供過於求，現階段建案產品售價每坪介於19.5萬元到23萬元，今年初有一家台中建商到員林市推案，喊出每坪單價30萬元，建案廣告掛半年就收起來。