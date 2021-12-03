普瑞博核心雙離子技術平台 攜手台塑、南亞攻醫材市場

普瑞博（6847）今（3）日表示，該公司以全球獨家專利「ZISC雙離子技術平台」開發各種醫療耗材與材料，已成功開發出白血球減除過濾器、實驗室用微型過濾器、高分子抗沾黏材料三大類產品。其中紅血球專用減白過濾器今年取得台灣捐血中心的合格供應商資格。

普瑞博為全球第四個產品取得美國FDA認證的團隊，效能為同類產品中之冠，已經打入美國血庫市場，技術優勢吸引台塑集團青睞，公司將攜手南亞合作建置台灣首座血袋廠，生產Real-time/In-line減白過濾套組，並與台塑共同發展「P-TEX抗沾黏仿生高分子添加劑」，相關產品皆於本次台灣醫療科技展亮相。

普瑞博表示，為降低病人不良輸血反應、提升血液品質，全球已有將近30個醫療先進國家通過血品全面減除白血球（Universal Leukoreduction，ULR）法案，減白過濾器在多個國家被列為法定醫材，近年來台灣血液基金會積極推動醫院全面使用減除白血球之血品，健保亦已經給付相關醫材。白血球減除列為輸血必要程序，已是不可逆的世界趨勢。

普瑞博說明，減白過濾器進入門檻高，主要由三大國際廠商分食全球每年超過8,000萬套需求市場，普瑞博突破國際大廠過濾膜專利技術壁壘，成為第四家產品成功上市企業，普瑞博的產品最快僅需7分鐘即能完成白血球減除，不僅效能優於其他品牌，過濾時間更平均可省去30％。

近年歐美國家陸續更換使用減白過濾器與聯帶（In-line）系統的結合套組，然台灣並無在地的血袋產業鏈，普瑞博掌握減除白血球核心技術與通路，授權南亞投入血袋廠及過濾套組產線建置，生產Real-time/In-line減白過濾套組，合作攻佔全球產值277億元的血庫市場。

後Covid-19時代，未知感染源檢測領域需求大爆發，普瑞博運用核心技術，提供突破性的細胞分離方式，使傳統血液檢體處理時間從3小時大幅縮短至5分鐘，可去除99％的人源干擾，為新世代檢測前處理耗材，後續搭配基因定序儀等分子診斷設備，可提升檢驗準確度，並大幅降低檢驗成本。首款「Devin血液微生物富集過濾器」應用在敗血症檢測實驗室解決方案，將與策略夥伴合作進軍市場規模人民幣60億元以上的大陸市場，未來逐步推廣至其他區域。除了敗血症應用，並計畫擴大應用至癌症早篩、子宮內膜炎、產前無創篩檢（NIPT）等適應症。

普瑞博也與台塑公司攜手發展「P-TEX抗沾黏仿生高分子添加劑」，應用在醫學領域，能賦予醫材表面抗菌、抗凝血等特性，將大幅改善醫材容易產生細菌沾黏、血栓等問題，應用範圍廣泛，如血液透析迴路、引流管、導尿管、血袋與細胞培養袋膠粒、植入物用高強度抗沾黏複合膠粒等。此外，P-TEX更可拓展至一般民生工業用途，如：美妝保養品、清潔劑、牙膏、衛浴防霉、食品保鮮等添加成分，以及船底抗汙、水過濾材抗菌等工業應用，市場規模相當龐大。