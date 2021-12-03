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新北房市變！兩區撞到天花板 鶯歌近8年漲幅第一

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
鶯歌鳳鳴重劃區。記者游智文／攝
鶯歌鳳鳴重劃區。記者游智文／攝

近年各地房市由外圍地區帶頭起漲，新北市也不例外，學者統計清華安富房地產指數，過去8年多來，新北市由鶯歌區房價上漲41%拿下第一，其次為三峽40%、樹林31%。

全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，鶯歌、三峽、樹林三區相連，過去這三區乏人問津，但近年三峽北大特區打響知名度，加上房價位處相對低點，吸引大批民眾往此一地區移動。由於北大特區供給有限，買盤明顯外溢，鶯歌、樹林市區湧入買氣，房價扶搖直上。

根據房產學者章定煊統計清安富房地產指數，從2013年1月到今年6月，8年半來，新北房價漲幅前十名依序是鶯歌、三峽、樹林、土城、林口、汐止、淡水、泰山、蘆洲以及新莊。

其中前五名，包括鶯歌、三峽漲幅都超過四成，樹林也有三成，其他都在一到二成之間。

新北市第一環高價區，包括永和、板橋、新店，中和都未擠入前十。全市平均房價最高的永和區，8年僅上漲8%，還不到一成，敬陪末座，板橋約漲10%，排名倒數第二名。 兩個新北房價最高的行政區，在這波房市回升多頭中，彷彿成了難兄難弟。

章定煊分析，當房價達到無論如何也買不起的時候，就會形成一個價格上的天花板，台北市如此，新北市高價區似乎也出現同樣情況。房市並非買哪裡都會賺，越是有頂到天花板疑慮的，進場需要省思。高到沒人買得起，沒有最後一隻老鼠，就是很難噴發。

陳炳辰則認為，新北市腹地大，不少區域捷運機能成熟，因此房價來到高點後，容易擴散他處，如隨著環狀線的開通，買不下手永和價碼者，多轉往中和，而在重劃區熱潮帶動下，許多買盤更往二、三線行政區的重劃區找房，帶動蛋殼區房價快速上揚 。

陳炳辰表示，漲幅第一的鶯歌區，除了市區接三峽接收北大特外溢買盤，規劃有捷運站的鳳鳴重劃區，近年推案價格大幅上揚，在比價效應下，也拉升周邊房價不少，因此帶動整區房價上漲逾四成。

資料來源／清華安富房地產指數
資料來源／清華安富房地產指數

房價 重劃區

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