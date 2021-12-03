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新北社宅推家具租賃服務 讓租客自由選配

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
圖／新北住都中心提供
圖／新北住都中心提供

租社宅，連家具也可租。新北住都中心表示，將在土城明德、三重五谷王等兩處青年社會住宅，試推可自由選配的「家具租賃」服務，讓租客省下挑選家具的時間與精力，更從容舒適的入住。

新北住都中心表示，大台北都會區的租屋族甚多，家具採購經常使人困擾 。社宅租戶也相同，以往經常接獲社宅承租戶反應已自備家具，不需使用原本家具；另一方面，也有不少學生族、上班族，希望承租社宅時附帶家具以滿足使用需求。

此次試辦「家具租賃」服務方案，1房型月租金1,395元起、2房型2,290元起、3房型2,990元起，就有包含沙發、茶几、電視櫃、雙人床架、衣櫥等套裝組合，家具數量依房型配置，租賃項目或數量均可增減，選擇套裝方案相對優惠。

新北住都中心表示，土城明德、三重五谷王青年社會住宅均為建商容積獎勵所分回的社宅，與以往全棟式的大型社宅不同，民眾承租時僅附帶冷氣、熱水器、抽油煙機、廚具等基本設備，並無床架及衣櫥。

新推出的家具租賃服務，提供更彈性且多元的選擇，自備家具的租客可針對不足部分單項承租；無自備任何家具或是短期居住的租客，也可利用這項服務，在短時間內讓優質家具一次到位或是試用體驗。「以租代買」免去未來家具丟棄的煩惱，還有助於循環經濟，降低環境負擔。

新北住都中心補充，家具租賃期間，租戶若想「轉租為買」，廠商也會依照具已租賃時間提供相對應的優惠折扣。不過租賃家具如有結構上損壞、無法使用或無法歸還，將認定為損壞，仍需由租客賠償。

目前土城明德、三重五谷王青年社會住宅已完成第一次招租，預計今年12月下旬通知承租戶看屋，明年1月入住，屆時將成為適用此服務的第一批租客。

圖／新北住都中心提供
圖／新北住都中心提供

社會住宅 建商

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