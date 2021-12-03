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臻品藝術中心「邂逅·緩慢滲入視角的光」31週年展登場

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
龍寶建設董事長張麗莉(右)與知名藝評與策展人張禮豪(左)。記者宋健生/攝影
龍寶建設董事長張麗莉(右)與知名藝評與策展人張禮豪(左)。記者宋健生/攝影

臻品藝術中心慶祝31周年，特別邀請知名的藝評與策展人張禮豪，以「邂逅·緩慢滲入視角的光」為主題規劃31週年展，展出日期為12月4日至明年1月28日，共有八位藝術家參展。

這次展出的藝術家包括莊普、賴純純、林鴻文、吳怡蒨、劉文瑄、Maria Lehznina、徐婷、徐瑞謙等8人，參展藝術家雖橫跨年齡與國界，但是藝術無界限，創作媒材的多元性和主題性的連結，展現臻品藝術中心展覽的精神。

龍寶建設董事長張麗莉表示，這兩年因為新冠肺炎疫情肆虐，藝術經營雖然不如往常，但是，希望可以藉由展覽的推動，用藝術來療癒人心。

也因著這個初衷，策展人張禮豪提出31周年的展覽主題-「邂逅·緩慢滲入視角的光」，力邀8名藝術家參展，希望透過不同的媒材和藝術概念辯證及回應之餘，成為經歷黑暗時刻一道溫暖的光。

臻品藝術中心去年剛屆滿30周年，回顧過去與展望未來，張麗莉以「莫忘初心，臻品不求突變，而是朝向多元的當代性開放」相勉。

今年邁入第31年，臻品秉持著推動當代藝術與建築關係的議題，持續策劃當代藝術展覽；同時，一如建築的永續態度，希望提供更多元的藝術視角與展演形式。

張禮豪策展經歷相當豐富，近年來策劃的展覽近40餘場，且為藝術家書寫的藝術評論，更多達百餘篇。

今年策展以3個主題方向：「藝術與光學之間的關係」、「對於班雅明-迎向靈光消逝的年代，立論的回應」以及「後疫情時代」等過程探討，進行藝術家與創作關係對照和觀者與作品的對話。

臻品藝術中心31周年的展覽主題視覺，策展人提出喬瑟夫．尼塞佛．尼埃普斯1826年攝，作品名稱-在Le Gras窗外的景色。

這張近200年前的照片，長達8小時的攝影實驗，為影像開創新的里程碑。而照片上交錯梨樹枝枒後的一小片天空，是照片中最重要的「光」。

張禮豪說，策展時想起這張印象深刻的照片，同時連結到徐婷的作品(Grey Reflection)，光和作品的關係，挑戰視覺印象所產生的刺激。

藝術家 疫情

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