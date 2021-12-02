西勝IT業務零件短缺 11月營收月減5%

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

電池模組廠西勝國際（3625）今（2）日公布11月份合併營收為1.23億元，月減5%，西勝指出，主要是IT類出貨受電子零組件供給短缺狀況影響，導致營收放緩，惟電動車與儲能相關電池模組產品出貨占比已達近18%，比重展望會持續增加。

西勝今日公布今年11月營收1.23億元，月減5%、年減40.4%；累計西勝今年前11個月營收20.57億元，年增2.6%。

西勝指出，本月雖IT類出貨受電子零組件供給短缺狀況影響，導致營收放緩；但本月電動車與儲能相關電池模組產品出貨佔比已達近18%，比重展望會持續增加。

西勝表示，預計電動車與儲能相關電池模組產品出貨將持續放大下，IT類產品營收也因料況改善回溫，整體營收可望增長。

電池模組 營收

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