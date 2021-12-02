天成醫療體系醫療照護服務 導入英業達集團全家寶

英業達（2356）集團旗下英華達今（2）日宣布與天成醫療體系合作，攜手將旗下雲端科技醫療產品「全家寶全方位生理量測系統」導入天成醫療體系之居家護理、居家醫療、高級健檢服務以及桃園地區各里辦公室，全家寶完整之資訊串流有助於天成醫療體系醫護團隊快速掌握個案及基層里民之生理數據，共同守護民眾健康。

英華達近年積極研發自有醫療健康產品，以「Chiline」為國際品牌，包含「全家寶全方位生理量測系統」、「IronMag循環腫瘤細胞檢測系統」以及甫取得醫療器材許可證之「思邁輸液幫浦」、「思邁輸液連線系統軟體」與「思邁幫浦輸液套」。

「全家寶」以使用者角度設計，一般民眾透過手機自動連線全家寶設備，可自我量測血壓、血糖、總膽固醇、尿酸以及心電圖並自動上傳至雲端儲存，若有參與醫院之遠距照護方案，資料即時傳至醫院系統，民眾能獲得醫院最佳之遠距照護。

天成醫療體系以醫療為核心，發展與醫療相關之大健康互聯網，並掌握高科技發展脈動。天晟醫院院長蔡芳生表示：天成健康會所針對高端健檢客戶，導入英業達集團英華達旗下雲端科技醫療產品「全家寶全方位生理量測系統」，協助管理客戶健康數據，再定期數據分析與建議，提供客戶整體性健康評估。

另外，該系統也應用於天晟醫院居家醫療與護理個案，透過該系統不僅即時將個案血壓、脈搏、及心電圖等數據上傳到雲端、回傳紀錄於醫院資料庫，省去醫護人員謄寫數據時間，把更多時間用在健康照護上，且醫護團隊也可以在醫院資訊系統上掌握病人即時生理數據，給予適當衛教指導，並更精準的調整藥物；個案也能以App掌握自己的生理數據，做好自我健康管理，對醫療照護有莫大幫助。

英華達全家寶營運負責人曾慶安表示：「全家寶」2022年上半年陸續增加生力軍，包含「血氧/呼吸監測系統」、「智慧三模體溫計」、「身心能量分析儀」、「尿流計」、「智慧腰帶」與「智慧行動安全監控暨空氣淨化機」，提供民眾更全面之生理量測設備。相信此次「全家寶」共同攜手「天成醫療體系」，能將桃園地區醫療照護服務更往上一個層次推進。