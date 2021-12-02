LINE TV數據水晶球幫戲劇算命 秒懂收視好壞

通訊軟體LINE台灣董事總經理陳立人今天在亞洲新媒體高峰會演講時首度對外揭露，影音平台LINE TV評估購買影劇作品版權或創作時，會針對89個關於內容的標註進行數據模型分析，幫影劇作品「算命」，讓「水晶球」預測觀眾收視和變現能力。

為期2天的2021亞洲新媒體高峰會是台灣內容產業的年度盛會，聚焦新趨勢、新科技、新生意、新玩家等4大主軸，討論橫跨電影、電視、音樂、出版、展演、串流、遊戲與科技等內容產業領域，預估將有超過2000人與會。

陳立人下午以「LINE的影音服務匯流之路」為題發表演講，他說，LINE在台灣每月活躍用戶高達2100萬，是台灣總人口91%，平均每天使用LINE 60分鐘。LINE在台灣用戶占全球11%，但是每天的影片傳遞量卻占全球50%。

LINE內部數據顯示，全台灣LINE用戶平均每人每天傳送超過2則影片，陳立人認為這代表內容消費模式已從閱讀和聆聽，逐漸轉移到影音，使用者已經習慣透過影音吸收資訊、娛樂自己，也有很多創作者想參與，需要各種展演舞台。

他說，2015年成立的LINE TV真正在台灣出現跳躍式成長，是2018年收購巧克科技新媒體後，讓LINETV在台灣擁有獨立團隊，目前每月活躍用戶約500萬。

儘管LINE生態圈有各種不同資源，可以幫影劇作品做行銷，但挑選適合的影劇作品卻需要人腦和電腦的綜合判斷。陳立人表示，LINE TV在選擇影劇作品版權或創作的選擇過程中，針對每部作品會進行89個關於內容的標註，丟進LINE TV的數據模型進行分析。

這個數據模型整合LINE TV過去用戶觀賞習慣的實際數據和反應，透過這顆「水晶球」可以預測影劇作品在LINE TV上可能有多少人想看，藉此估計可能的變現能力或創造出來的效果；不過陳立人以商業機密為由，拒絕透露「水晶球」的預測準確度。

陳立人不諱言，LINE TV作為一個平台，當然要做一個負責任的生意人，每個人都希望將本求利，這些數據分析可以幫助LINE TV去判斷如何在有限規模內，一步一步穩紮穩打往上成長，逐漸邁向一個更健康的商業模式。