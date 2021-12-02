快訊

4路線收攤！又一客運明年將停駛 公路總局回應了

替林秉樞洗白帶風向？李柏璋「8點聲明」：我很笨、我相信他了

商辦需求強勁 汐止有望成北台灣發展新星

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
台商回流帶動廠辦、商辦需求強勁，新興工業區的房價與租金上漲潛力無窮，目前企業選址有開始向東擴張至汐止的趨勢。報系資料照／記者游智文攝影
台商回流帶動廠辦、商辦需求強勁，新興工業區的房價與租金上漲潛力無窮，目前企業選址有開始向東擴張至汐止的趨勢。報系資料照／記者游智文攝影

台商回流帶動廠辦、商辦需求強勁，新興工業區的房價租金上漲潛力無窮，目前企業選址有開始向東擴張至汐止的趨勢，未來汐止有望成為北台灣廠辦發展新星，更形成「汐港湖」黃金三角軸線。

過去北市南港、內湖為科技業、製造業的首要聚落，但逐漸趨向飽和，汐止緊鄰南港，同時也連結新北市新店、中和、土城工業區，成為雙邊的黃金三角地帶，加上北市東區門戶計劃延伸南港，租金大幅上升，帶動北北基生活圈發展，讓汐止新興工業區商圈間接受惠，廠辦價格與租金皆同步上揚。

吉家網董事長暨房仲全聯會榮譽理事長李同榮表示，內科、南軟、汐止的產業廊道需求、交易仍旺，也可發現單一產權的的整棟物件最受追捧，加上數位轉型及產業升級的需求強，又碰上通膨因素加快投資決策，工業地產的遞延買盤將持續爆量，交易量有望再創新高。

李同榮指出，3年前就預測工商用地、商辦、廠辦將會領漲全台房市，現在半導體為首科技業大舉擴廠，投資北中南新興工業區，過去房價基期低的蛋白區，也因產業擴廠效應上漲。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，台北市寸土寸金，在南港、內湖一帶的工業型產業，如今頗有往汐止發展趨勢，汐止本為傳產工業聚落，轉型為科技產業區塊，還有知名建商推出商辦產品，整體區域的廠辦產品價位，相對港湖可下修達五成，落至每坪三字頭，屋齡較新，坪數也大，都顯高性價比，不比其他縣市，雙北土地、廠辦提供工業、科技產業聚落效益低，也讓汐止的廠辦聚落價值更顯珍稀。

商辦 租金 房價

延伸閱讀

中興電、永固便利停車合作 首站汐止電動車充電站啟動

路況糟下雨天經常摔倒 汐止光明街要重鋪

防搶演練好逼真 汐止警動員攔截歹徒保治安

50年來首次！蛋白區強勁翻轉 這區奪冠

相關新聞

4路線收攤！日統客運明年將停駛 公路總局回應了

日統客運今天傳出明年將收攤4條國道路線，交通部公路總局證實有收到公文，但會再了解溝通，若業者不續營，也會有替代路線及方案

明年房市主力放哪？愛山林董座祝文宇看好這一區

愛山林（2540）今（2）日舉辦法說會，董事長祝文宇表示，今年公司仍以代銷為營運主軸，明年起由建設帶回營收，目前已經把庫...

建案房價跳漲太快？11月新屋市況「起風了」

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，11月分數續增至43.6分，較10月（43.1分）成長0.5分，分數連續五個月走升...

被控違法赴陸投資？光洋科：惡意誤導

光洋科（1785）經營權之爭延燒，台灣鋼鐵今(2)日召開記者會，指控光洋科違法投資寧波光微半導體，光洋科則在公開資訊觀測...

商辦需求強勁 汐止有望成北台灣發展新星

台商回流帶動廠辦、商辦需求強勁，新興工業區的房價與租金上漲潛力無窮，目前企業選址有開始向東擴張至汐止的趨勢，未來汐止有望...

阿羅哈客運傳停業 站務員：相信公司會給員工交代

阿羅哈客運傳停業，昨天一篇內部公告流出，12月13日凌晨起台北—高雄、台北—嘉義僅有的兩條路線將停止營運，預計明日召開股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。