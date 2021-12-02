商辦需求強勁 汐止有望成北台灣發展新星

台商回流帶動廠辦、商辦需求強勁，新興工業區的房價與租金上漲潛力無窮，目前企業選址有開始向東擴張至汐止的趨勢，未來汐止有望成為北台灣廠辦發展新星，更形成「汐港湖」黃金三角軸線。

過去北市南港、內湖為科技業、製造業的首要聚落，但逐漸趨向飽和，汐止緊鄰南港，同時也連結新北市新店、中和、土城工業區，成為雙邊的黃金三角地帶，加上北市東區門戶計劃延伸南港，租金大幅上升，帶動北北基生活圈發展，讓汐止新興工業區商圈間接受惠，廠辦價格與租金皆同步上揚。

吉家網董事長暨房仲全聯會榮譽理事長李同榮表示，內科、南軟、汐止的產業廊道需求、交易仍旺，也可發現單一產權的的整棟物件最受追捧，加上數位轉型及產業升級的需求強，又碰上通膨因素加快投資決策，工業地產的遞延買盤將持續爆量，交易量有望再創新高。

李同榮指出，3年前就預測工商用地、商辦、廠辦將會領漲全台房市，現在半導體為首科技業大舉擴廠，投資北中南新興工業區，過去房價基期低的蛋白區，也因產業擴廠效應上漲。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，台北市寸土寸金，在南港、內湖一帶的工業型產業，如今頗有往汐止發展趨勢，汐止本為傳產工業聚落，轉型為科技產業區塊，還有知名建商推出商辦產品，整體區域的廠辦產品價位，相對港湖可下修達五成，落至每坪三字頭，屋齡較新，坪數也大，都顯高性價比，不比其他縣市，雙北土地、廠辦提供工業、科技產業聚落效益低，也讓汐止的廠辦聚落價值更顯珍稀。