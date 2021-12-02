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PwC：86%跨國CEO認定AI為時下主流技術

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

資誠聯合會計師事務所今（2）日發布《AI熱潮大爆發：人工智慧顛覆醫療產業》專刊，彙整PwC於美國服務逾千位跨國機構高階經理人意見，調查發現，約有86%跨國CEO表示，AI是企業2021年的「主流技術」。

資誠指出，以生醫產業為例，便能透過AI演算分析健康大數據，產生更準確的診斷和更好的使用者體驗，並開發貼近使用者需求的服務及產品。

調查也發現，42％跨國CEO表示，願意增加導入AI應用於市場需求預測與供應鏈管理；另有38%受訪者重視AI的資安與道德倫理，59%受訪者將推出技能培訓專案，訓練員工具備人工智慧的專業技能，如醫療機構以AI加速員工效率，並簡化醫療行政流程。

資誠生醫產業共同負責人周筱姿指出，AI技術滲透到各領域，其中以機器學習、智慧語音、影像辨識等發展最為蓬勃，帶動全球生醫產業與資本市場快速發展，以近期藉著特殊目的收購公司(SPAC)在美國紐交所上市的Babylon Health為例，運用人工智慧聊天機器人辨別病患的病症後，提供初步診斷及治療建議，其全球會員數從2018至今已成長16倍。

周筱姿表示，台灣不乏利用AI開發創新生醫產品與服務的業者：「雲象科技」將AI與數位病理結合，打造醫療影像平台，幫助醫師快速找到高風險病灶區域；「愛因斯坦人工智慧」則利用AI偵測腦出血，用於急診科之腦部CT影像判讀產品已獲美FDA、歐盟CE、與台灣食藥署核准。

資誠表示，近日將參與由國家生技醫療產業策進會、生技醫療科技政策研究中心、衛生福利部、經濟部、科技部、農業委員會及台北市政府共同主辦的台灣醫療科技展，本次展覽項目包括特色醫療、智慧醫院、醫材設備與供應鏈，精準檢測、生技新藥與細胞治療，智慧健康科技與預防醫學，運動健康科技，無齡健康生活，農業生技與食安健康等，總計超過2,000個展位、逾650家企業與醫院參與，PwC Taiwan在展期間，會進駐於創新技術特展(Inno Zone)展區。

資誠 人工智慧

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