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建案房價跳漲太快？11月新屋市況「起風了」

經濟日報 / 記者陳美玲/即時報導
圖為新建案示意圖，非新聞當事照。圖／本報資料照片
圖為新建案示意圖，非新聞當事照。圖／本報資料照片

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，11月分數續增至43.6分，較10月（43.1分）成長0.5分，分數連續五個月走升，對應燈號連續三個月亮出代表「復甦安全」的綠燈。風向球六大構成項目中，只有成屋供給量一項分數下滑，預售屋推案量、待售建案個數等兩項分數上揚，另議價率、來客組數與成交組數等三項分數持平。

11月住展風向球追蹤的指標建案平均每周來客約為38.8組，較10月38.9組略減0.1組，中止連續四個月正成長；另，11月指標建案平均每周成交組數約3.9組，較10月份4.0組減少約0.1組。雖然11月成交組數略減，但仍處在今年相對高檔；而市況熱度未進一步提升的關鍵，可能與近期建案價格暴漲有關。

住展雜誌研發長何世昌表示，11月新建案市況雖然仍算穩定，但市況並未更加熱絡，原因可能與房價跳漲太快嚇到消費者有關，接下來買、賣雙方可能會暫時進入磨合期，房價續漲、市況不至於大幅下墜，但恐怕也難大幅成長，直到買方接受新價位且願意追價為止。

11月預售屋推案量能仍大，高達逾千餘億元，指標案數量相當可觀，其中單一案量逾15億元以上的指標案共有28個，分別為台北市-大同「大承」、松山「揚昇君隆」、中正「國雄中正」、信義「全坤X101」、士林「璞知溪」、文山「和暘W」、北投「達永豐盛學」、新北市-新店「江陵天碩-中央特區」、林口「立軒天頤」土城「馥華城奕」三重「冠德天韻」、淡水「水問山」。

桃竹預售指標案則有桃園市-中壢「宏普画時代-時尚苑」與「宏普画時代-時代苑」、桃園「璟都米蘭」、「宜誠吾界」、「定泰臻翫」、「昭揚天鋭」、「合康檜邑」、「璟都城品」、龜山「頤昌澄岳」和「富堡大湖滙」、蘆竹「日日和」與「A10公園翫」、新竹縣-竹北「合石如馥」、「豐邑一綻」、「閱建築」、新豐「富宇明星樂」。

11 月住展風向球追蹤的指標建案平均每周來客約為38.8組，較10月38.9組略減0.1組，中止連續四個月正成長；另，11月指標建案平均每周成交組數約3.9組，較10月份4.0組減少約0.1組；市況熱度未進一步提升的關鍵，專家分析可能與近期建案價格暴漲有關。圖／住展雜誌提供
11 月住展風向球追蹤的指標建案平均每周來客約為38.8組，較10月38.9組略減0.1組，中止連續四個月正成長；另，11月指標建案平均每周成交組數約3.9組，較10月份4.0組減少約0.1組；市況熱度未進一步提升的關鍵，專家分析可能與近期建案價格暴漲有關。圖／住展雜誌提供

建案 預售屋

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