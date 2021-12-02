明年房市主力放哪？愛山林董座祝文宇看好這一區

愛山林（2540）今（2）日舉辦法說會，董事長祝文宇表示，今年公司仍以代銷為營運主軸，明年起由建設帶回營收，目前已經把庫存的土地在做運轉，這也將會是公司最大的轉變，推案方面，主力會放在新竹的寶山及香山地區的建案上，其中新竹帝寶預估總銷金額達1,134億元。

祝文宇表示，未來全台房市最看好新竹地區，明年主力放在新竹茄苳交流道旁寶山香山地區，其中18萬坪的「新竹帝寶」是與宏國合作，主要工程銷售都由愛山林負責，雙方五五分成，該案基地建照多達40多張，年初就推出30多張建照案量，第一期總銷達300億，預計明年整年度將賣500億，總案量上看900億以上，可謂是愛山林最大貢獻度個案。

愛山林總經理張境在表示，今年業績相當良好，明年度代銷可銷售金額將達2,000億元左右，且隨著台灣疫情緩和，房市動能變強，預期第4季會較去年同期大幅度成長，而自建案的銷售，等到完工交屋後才會認列營收。

公司未來營運發展，祝文宇強調，公司七年前，累積股本買了現在的土地，全約莫佔有五萬多坪，且大部分在蛋黃區，新北市目前主力放在三重跟板橋地區，明年廣告主力則會投入到建設方面，希望兩到三年後，建設能成為帶給公司不同業績的創始。

至於政府打炒房政策是否受到影響？祝文宇表示，抑制房價最好的方法是用量制價，市場資金充裕，在利率低、通膨、營建成本上漲的因素下，量一直維持不小的數字，而像是預售屋30天內強制實價登錄，反而讓價格公開透明，購屋族都能直接看見房價一直再漲，總而言之，資金多利息低，房地產自然增值無可厚非。