「永續經營•獲利創益」東吳EMBA 線上分享導引企業ESG馭風轉型

大賣場變身為減塑教室、環保回收站升級成未來2.0版、紡織代工廠利用剩下來的邊角布料創造循環經濟……，隨著綠色經濟發酵、勞工權益被重視，企業必須要有共好概念，結合內外部資源建立社會善循環生態系，才有機會持續成長和獲利。ESG的應用變形百百種，台灣企業準備好接招了嗎?

與談合照 左起碩達系統執行長陳相宇、Google雲端臺灣總經理謝良承、中國人壽董事長譚碩倫、東吳大學EMBA主任劉宗哲、聯合線上副總經理官振萱、台灣產業服務基金會副總經理蔡宏達 圖／鍾亦倫提供

東吳EMBA於11月18日舉行「永續經營•獲利創益」ESG線上座談會，邀請到東吳大學EMBA主任劉宗哲、中國人壽董事長譚碩倫、Google雲端臺灣總經理謝良承、聯合線上副總經理官振萱、台灣產業服務基金會副總經理蔡宏達、碩達系統執行長陳相宇，從產、官、學不同面向提供多元觀點，幫助企業主落實ESG政策，透過異業結合的力量來建構未來綠色價值鏈。

中國人壽董事長譚碩倫 圖／鍾亦倫提供

中壽董事長：金融業擔當永續關鍵角色

中國人壽董事長譚碩倫表示，全球ESG尤以氣候變遷最受到關注，極端天氣威脅到人類的基本生活，全球已經有一百多個國家響應聯合國的2050年淨零碳排目標，台灣也正在修法加速產業減碳的腳步。而掌握大筆資金的金融業在當中擔當關鍵角色，為了鼓勵企業落實ESG，銀行在放款時會將ESG管理列為主要評估項目，管理龐大資產的壽險公司也會將企業ESG評級納入投資決策。

「以中壽為例，我們在內部成立企業永續發展委員會，負責整合推動公司整體的ESG專案並管理投資人關係，對外則制定責任投資政策，排除對環境有負面影響的產業，優先投資綠色產業或與投資對象合議減碳規劃。」也就是說，企業想要得到金援，就必須先做好ESG，而且這股ESG永續投資趨勢只會一直往前衝，沒有回頭路。

Google雲端臺灣總經理謝良承 圖／鍾亦倫提供

Google股價飆漲，是因為做對了兩件事

Google雲端臺灣總經理謝良承指出，「Google的股價飆漲，是因為Google 做了兩件事：永續規劃和數位轉型。」謝總經理說明，企業ESG轉型需要「環境」，企業要建構新的商業生態圈，並且持續獲利，才有能力讓社會和環境變得更好。相對於CSR是企業責任和大方向，ESG則是落實的指標與評鑑，如同永續政策對企業而言是一項數據資料的挑戰，如何增加營收、降低成本、提升企業形象並合乎法規，還要有創新行動，每一個決策皆環環相扣，透過數位科技可以更快速實踐，建議企業把ESG結合數位轉型一起做，效率和效益都會更加乘。

聯合線上副總經理官振萱 圖／鍾亦倫提供

聯合線上「倡議家」實踐SDGs「多元夥伴關係」

聯合線上副總經理官振萱表示，「一群人一起走，可以走更遠。」聯合國SDGs共有17項指標，企業可以主攻其中幾項。例如，聯合線上的「倡議家」平台在實踐SDGs時，便以第17項「建立多元夥伴關係，協力促進永續願景」為目標。當許多中小企業在回應ESG上感到茫然時，「倡議家」串連KOL意見領袖、各領域專家、社會企業家來解答企業的問題，並透過經濟手段來解決社會問題。同時透過旗下的「願景工程基金會」，分享媒體素材資源給其他同業，驅動台灣其他媒體一起進步。

而今年4月舉辦的世界地球日-永續地球解方，將永續和企業經營概念更加融合，包含企業出題，社會企業、社會設計師解題，改變以往獎勵模式，而是採用企業評審後實際進行解決方案採購，真正結合商業行為，從製造商、零售商、房仲業、壽險單位以及基金會都因此得到解方，真正透過群體智慧共同面對永續議題。

「企業實踐社會責任，不是只有淨灘，要從企業立基點出發，結合專業領域人士，找出創新解方，才能做到利己也利他。」官副總強調，企業不能再靠自己單打獨鬥，需要創意和知識的接軌，盟友很重要。

東吳大學商學院EMBA成為ESG人才加速器

東吳大學四大永續目標 圖／東吳大學商學院EMBA提供

東吳大學商學院EMBA主任劉宗哲表示，企業在轉型，教育也要和企業併行，才能加速人才的養成，為企業找出最佳方法。他認為目前EMBA教育面臨4大挑戰：企業中高階主管需要盡快熟悉新興科技的運用、導入CSR和ESG企業價值系統、經營管理者領導溝通等軟實力、產學合作創造共好善的循環。

東吳大學從自身開始落實ESG，在2021年成為符合SDGs標準的永續校園，商學院更以「彰化縣田中鎮農旅實踐協助」專案榮獲2021台灣永續行動獎。劉主任認為台灣企業轉型需要教育資源的協助，「團隊聚在一起只是開端，保持團結才有進展，真正協力合作就能帶來成功。」

台灣產業服務基金會副總經理蔡宏達 圖／鍾亦倫提供

政府資源鏈結ESG，達到全方位綠色管理

至於企業在發展ESG時，政府又提供了哪些助力?台灣產業服務基金會副總經理蔡宏達指出，綠色供應鏈已成為台灣企業無法迴避的議題，歐洲和美國對於供應鏈廠商有愈來愈嚴格的碳足跡盤查及減碳要求，經濟部工業局也積極協助企業綠色轉型。除了參考國際作法訂定台灣永續分類標準，如：工業局清潔生產標章、綠色工廠標章的32項指標可與ESG指標對應，經濟部也邀請100多位各領域專家顧問團，依產業特性組成評審小組，期望未來能幫助至少300家企業轉型為綠色工廠；此外，政府還提供「微型抵換專案」、組成「產品循環設計與創建經濟循環聯盟」，幫助企業達到碳中和，藉由政府資源鏈結ESG，達到全方位綠色管理。

蔡副總經理表示，歐盟已全面修法朝向零碳社會，企業再不做ESG將會面臨淘汰，「企業轉型為ESG綠色工廠，在前期需投入大量人力物力，投報率可能會下降，但所帶來的長期效益卻非常可觀。」各行業其實都可以藉由綠色工廠指標作為管理執行參考，產基會也有豐富的經驗可以協助輔導執行，期望可以與企業一同打造綠色群山，實現永續台灣。

全球ESG浪潮正在光速前進，ESG議題從原本的Nice to Have轉變成Must to Have，許多企業如：特斯拉、歐萊德、google……，都因為走在前面所以獲利強勁。座談主持人碩達系統陳執行長對於來賓與談也做一個小結，「對於想做ESG的企業，不用擔心，只要往前走一步就是進步，對於永續的執行，滿足是無止境的，當投入後會想要做更多，並且希望連結更多的人，跟大家共好。」

Google雲端臺灣謝總經理表示未來將會協助台灣中小企業在ESG上有更先進的做法，並鼓勵大家每天做一點小小的改變，這個世界就會變得更好；聯合線上官副總也指出，「現在很多企業主都是真心想做好ESG，讓同仁知道『我們是玩真的！』還沒開始做ESG的企業只要趕快進場不要落後，一定能夠在市場中實質獲益。」，每個企業都是獨特的，不用跟別人比，跟自己比 抓住自己核心競爭力，找到根本的環節進行，找到盟友、聚攏更多的盟友在ESG一起進步；台灣產業服務基金會蔡副總經理表示，「政府和社會企業在推動永續經營的路上絕對是不會缺席，也會提供資源和輔導讓這個ESG可以持續前行」。

東吳大學EMBA主任劉宗哲 圖／鍾亦倫提供

東吳大學商學院EMBA劉宗哲主任鼓勵企業中高階主管：「台灣企業雖然起步慢，但現在開始走還來得及。」台灣的永續革命已開始鳴槍起跑！趕快跟上浪潮成為永續關鍵人才，才能幫助企業提升獲利，實踐社會及環境共好，並且創造許多暖心感動的時刻！

想了解更多，東吳EMBA招生說明會