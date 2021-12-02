快訊

直播／第四場「重啟核四」公投發表會 黃士修、苗博雅激辯對決

等不及半導體學院育才 業界網羅「刺客級」教授不分國內外

普生CellBio™檢測系統新品亮相 深化癌症篩檢市場

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

普生（4117）今（2）日於台灣醫療科技展中，不僅展示集團旗下精準檢測、液態活檢、CDMO（委託開發及生產）、檢測服務、P113抗菌胜肽藥品等五大核心業務領域，同時亮相全自動及輕量型等兩款CellBio™循環腫瘤細胞（CTC）檢測系統產品。普生表示，精準檢測是發展精準醫療的基礎，加上近兩年新冠肺炎疫情肆虐全球，帶動新一波檢測試劑商機發展，公司至今已累計達70項試劑產品。

隨著近兩年各國持續加大新冠肺炎檢測需求以阻止疫情進一步擴散，帶動普生旗下RT-PCR核酸試劑、VTM病毒採集組、核酸萃取劑等新冠肺炎相關檢測產品銷售，挹注今年前10月合併營收達4.95億元，年增32.96％，並創歷年同期新高水準。

普生表示，旗下竹科廠為台灣唯一擁有體外診斷（IVD）風險性第三等級（Class III）GMP廠，亦有多國申請試劑認證豐富經驗，在既有精準檢測領域同步多年發展試劑CDMO業務，可提供客製化試劑自設計、生產、包裝至全球註冊的整體解決方案，或是從試劑開發、生產、包裝至全球註冊的概念證明，以及現有試劑OEM代工等三種服務方案，集團亦擁有國內廠商相關CDMO合作實績，未來將持續拓展國際市場試劑CDMO業務開發契機。

普生指出，今日於展會中重點發表CellBio™新一代循環腫瘤細胞（CTC）檢測系統產品，包括主打全自動、一次檢測4組樣本及全彩觸控式螢幕的「CellBio™ FX4細胞檢測系統」，以及適合小空間實驗室、一次檢測2組樣本的「CellBio™ a2000細胞檢測系統」共兩款產品，可應用於「篩檢及監控」、「診斷」和「術後」等癌症篩檢需求，有助於深化個人化診斷及精準醫療趨勢布局。

普生

延伸閱讀

後疫情時代打造下座護國神山 蔡英文：發展「大健康產業」

大腸癌末期遭宣告「活不久」精準醫療助她延命至今

生技攻製藥代工 邁步

台廠量能難爭取疫苗代工 王美花：應採「打群架」策略

相關新聞

阿羅哈客運傳停業 站務員：相信公司會給員工交代

阿羅哈客運傳停業，昨天一篇內部公告流出，12月13日凌晨起台北—高雄、台北—嘉義僅有的兩條路線將停止營運，預計明日召開股...

被控違法赴陸投資？光洋科：惡意誤導

光洋科（1785）經營權之爭延燒，台灣鋼鐵今(2)日召開記者會，指控光洋科違法投資寧波光微半導體，光洋科則在公開資訊觀測...

Sentra房車逆勢強銷 帶動裕日車營收表現

裕隆日產（2207）最近推出的NISSAN ALL NEW SENTRA「黑帶魅力版」一個月熱銷搶購一空，成為11月轎車...

神秘外資手捧現金 砸4.4億買2戶「華固名鑄」

外資無貸款購置豪宅又添一例！北市松山區之名豪宅「華固名鑄」，今年10月出現兩筆共4.4億元無貸款交易。經查謄本，買方為境...

裕日車SENTRA黑帶魅力版搶購一空 宣布再限量追加200台

裕隆日產（2227）推出的新車款不斷年輕化，裕日車去年發表新一代 Nissan Sentra讓市場驚豔，尤其，動感、流線...

國泰航空：明年起率先在亞洲首播HBO Max頻道

國泰航空將於2022年1月1日，在航班椅背上首播HBO Max頻道，首三個月為每位乘客帶來超過200小時的精彩視聽娛樂，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。