普生CellBio™檢測系統新品亮相 深化癌症篩檢市場

普生（4117）今（2）日於台灣醫療科技展中，不僅展示集團旗下精準檢測、液態活檢、CDMO（委託開發及生產）、檢測服務、P113抗菌胜肽藥品等五大核心業務領域，同時亮相全自動及輕量型等兩款CellBio™循環腫瘤細胞（CTC）檢測系統產品。普生表示，精準檢測是發展精準醫療的基礎，加上近兩年新冠肺炎疫情肆虐全球，帶動新一波檢測試劑商機發展，公司至今已累計達70項試劑產品。

隨著近兩年各國持續加大新冠肺炎檢測需求以阻止疫情進一步擴散，帶動普生旗下RT-PCR核酸試劑、VTM病毒採集組、核酸萃取劑等新冠肺炎相關檢測產品銷售，挹注今年前10月合併營收達4.95億元，年增32.96％，並創歷年同期新高水準。

普生表示，旗下竹科廠為台灣唯一擁有體外診斷（IVD）風險性第三等級（Class III）GMP廠，亦有多國申請試劑認證豐富經驗，在既有精準檢測領域同步多年發展試劑CDMO業務，可提供客製化試劑自設計、生產、包裝至全球註冊的整體解決方案，或是從試劑開發、生產、包裝至全球註冊的概念證明，以及現有試劑OEM代工等三種服務方案，集團亦擁有國內廠商相關CDMO合作實績，未來將持續拓展國際市場試劑CDMO業務開發契機。

普生指出，今日於展會中重點發表CellBio™新一代循環腫瘤細胞（CTC）檢測系統產品，包括主打全自動、一次檢測4組樣本及全彩觸控式螢幕的「CellBio™ FX4細胞檢測系統」，以及適合小空間實驗室、一次檢測2組樣本的「CellBio™ a2000細胞檢測系統」共兩款產品，可應用於「篩檢及監控」、「診斷」和「術後」等癌症篩檢需求，有助於深化個人化診斷及精準醫療趨勢布局。