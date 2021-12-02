被控違法赴陸投資？光洋科：惡意誤導

光洋科（1785）經營權之爭延燒，台灣鋼鐵今(2)日召開記者會，指控光洋科違法投資寧波光微半導體，光洋科則在公開資訊觀測站重大公告發布澄清，表示公司所有投資行為皆合法，並反擊律師賴中強所主持之台灣鋼鐵記者會內容扭曲，誤導大眾，公司董事長並沒有違反公司法第 194條。

光洋科強調，公司所有的投資行為，著眼於保護台灣半導體科技產業的根基與全體股東權益，同時符合法律及章程之規範。

公司股東台鋼為了取得光洋科經營權，與曾受大同公司委任，因將股東股份的表決及投票權予以片面剝奪，而遭投保中心決議建請移送懲戒賴中強，一同開記者會向投資人、媒體傳遞對其董事長的不實消息；光洋科表示，董事長馬堅勇並無違反公司法第194條之情事。

光洋科指出，台灣是個有制度的國家，目的事業主管及司法等相關機關有一套規則與制度加對於任何不法行為加以規範。為了避免不實報導影響投資人判斷，並維護董事長聲譽，特此澄清。

光洋科市場派台鋼先前指稱，董事長馬堅勇將台灣半導體產業機密輸出中國大陸，並與中資合作開發3奈米銅錳靶材。公司派則回應，由於重要客戶後續對銅錳靶材需求量大，入股寧波光微半導體是為了穩固上游高級銅材料的第二貨源，確保2022至2024年銅錳靶材量產時原料供應充足。