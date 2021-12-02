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高端將與CEPI共同出資 在台進行第三針混打試驗

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
流行病預防創新聯盟和高端疫苗將共同出資執行一項疫苗混打及追加免疫的臨床試驗。圖／聯合報系資料照片
流行病預防創新聯盟和高端疫苗將共同出資執行一項疫苗混打及追加免疫的臨床試驗。圖／聯合報系資料照片

流行病預防創新聯盟（Coalition for Epidemic Preparedness Innovations , CEPI）和高端疫苗將共同出資執行一項疫苗混打（heterologous）及追加免疫的臨床試驗，亦稱為「Mix and Match」第三針混打試驗，由不同新冠疫苗平台搭配組合高端新冠肺炎疫苗第三針，CEPI將會提供230萬美元的資金，其餘臨床試驗費用則由高端負擔。

高端表示，根據現有臨床試驗和實際疫苗接種經驗，施打兩劑的高端新冠肺炎疫苗顯示出良好的安全性，並可誘導出優異的免疫原性，這項新展開的混打臨床試驗，將會評估前兩劑施打AZ、莫德納或高端疫苗，再搭配上述三種疫苗作為第三針追加劑的安全性及免疫原性。

高端表示，全球的新冠肺炎疫苗目前仍處於供貨短缺、以及分配嚴重不均的狀態，迫切需要不同新冠疫苗混打的臨床數據，這項數據將有助於設計更靈活的疫苗接種策略，減緩疫苗供應不確定或疫苗短缺的難題，本試驗所獲得的結果將為開源（Open Source）資料，可作為政策決策者及法規單位的COVID-19 疫苗使用建議。

高端指出，這項混打試驗將在台灣進行，並由高端疫苗主導，預計收納約960名受試者，包含成人和高齡族群，受試者將隨機分配接受三針相同的疫苗，或者施打二針高端疫苗、AZ疫苗或莫德納疫苗後，第三針搭配上述三種疫苗作為追加劑。受試者將會進行六個月的追蹤，以收集有關免疫反應持久性的數據。預期最快於2022年第一季取得首項期中分析結果。

新冠疫苗 高端疫苗 混打

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