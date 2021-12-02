高端將與CEPI共同出資 在台進行第三針混打試驗

流行病預防創新聯盟（Coalition for Epidemic Preparedness Innovations , CEPI）和高端疫苗將共同出資執行一項疫苗混打（heterologous）及追加免疫的臨床試驗，亦稱為「Mix and Match」第三針混打試驗，由不同新冠疫苗平台搭配組合高端新冠肺炎疫苗第三針，CEPI將會提供230萬美元的資金，其餘臨床試驗費用則由高端負擔。

高端表示，根據現有臨床試驗和實際疫苗接種經驗，施打兩劑的高端新冠肺炎疫苗顯示出良好的安全性，並可誘導出優異的免疫原性，這項新展開的混打臨床試驗，將會評估前兩劑施打AZ、莫德納或高端疫苗，再搭配上述三種疫苗作為第三針追加劑的安全性及免疫原性。

高端表示，全球的新冠肺炎疫苗目前仍處於供貨短缺、以及分配嚴重不均的狀態，迫切需要不同新冠疫苗混打的臨床數據，這項數據將有助於設計更靈活的疫苗接種策略，減緩疫苗供應不確定或疫苗短缺的難題，本試驗所獲得的結果將為開源（Open Source）資料，可作為政策決策者及法規單位的COVID-19 疫苗使用建議。

高端指出，這項混打試驗將在台灣進行，並由高端疫苗主導，預計收納約960名受試者，包含成人和高齡族群，受試者將隨機分配接受三針相同的疫苗，或者施打二針高端疫苗、AZ疫苗或莫德納疫苗後，第三針搭配上述三種疫苗作為追加劑。受試者將會進行六個月的追蹤，以收集有關免疫反應持久性的數據。預期最快於2022年第一季取得首項期中分析結果。

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