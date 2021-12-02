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國泰航空：明年起率先在亞洲首播HBO Max頻道

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
國泰航空率先於亞洲首播HBO Max品牌頻道，成為亞太區首家於機上娛樂系統推出HBO Max Originals的航空公司。圖/國泰航空提供
國泰航空率先於亞洲首播HBO Max品牌頻道，成為亞太區首家於機上娛樂系統推出HBO Max Originals的航空公司。圖/國泰航空提供

國泰航空將於2022年1月1日，在航班椅背上首播HBO Max頻道，首三個月為每位乘客帶來超過200小時的精彩視聽娛樂，包括一系列近期熱播的獲獎劇集及電影：第1至第3季的繼承之戰（Succession）、白蓮花大飯店（The White Lotus）、還原人生（The Undoing）及東城夢魘 （Mare of Easttown），以及一系列原創內容，包括六人行：當我們又在一起（Friends: The Reunion）、天后與草莓（Hacks）、花邊教主2021（Gossip Girl 2021）、及謎飛空姐（The Flight Attendant）等。 

當中亦包括一系列長青經典，如慾望城市（Sex and the City）、黑道家族（The Sopranos）、火線重案組（The Wire）、冰與火之歌: 權力遊戲（Game of Thrones）及諾曼地大空降（Band of Brothers）等等。

國泰航空機上娛樂系統影視庫堪稱全亞太地區內最具規模，每架飛機及每張座位均配備椅背娛樂系統。繼國泰航空早前在推出的空中巴士A321neo機隊，率先並陸續引入4K娛樂節目及藍牙耳機連接功能之後，是次首播HBO Max為顧客帶來更多視聽享受。

顧客體驗及設計總經理羅穎怡表示：「國泰航空很榮幸能夠率先在亞洲地區首播 HBO Max 頻道，成為航空公司和串流媒體服務合作的範例，給予旅客耳目一新的娛樂體驗，我們歡迎顧客在國泰航班上盡情追看喜愛的節目。」

「在疫情期間，我們一直致力躍升機上娛樂體驗，為迎接旅客出行做好準備。HBO Max精彩節目備受好評，是次合作讓我們能夠擁有更豐富、更多整套的人氣原創劇集系列。」

國泰航空於由空中巴士A350機隊、波音777客機和空中巴士A321neo客機營運的所有長途航班和大部分短途航班上，提供豐富的機上電影及娛樂節目。這次與HBO Max合作，乘客亦可觀賞華納兄弟（Warner Bros.）的電影庫，包括最新發行的怪物奇兵（Space Jam）、自殺突擊隊（Suicide Squad）和沙丘（Dune）等。國泰航空計劃於明年增加超過300小時的HBO Max內容，進一步提升及豐富機上電影、電視節目、音樂、廣播、即時新聞、數碼雜誌及遊戲的內容。

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